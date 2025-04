Uniwersytet SWPS przeprowadził badania wśród studentów pracujących w McDonald's, pracujących w innych sieciach gastronomicznych i niepracujących. Celem było sprawdzenie, jakie kompetencje społeczno-zawodowe kształtowane są wśród studiujących pracowników McDonald’s w porównaniu z innymi grupami studentów. Co wynika z ich analiz?

Te dane pozytywnie zaskakują!

Rynek pracy mocno zmienił się w ciągu ostatnich kilku lat. Dziś sam tytuł magistra może nie wystarczyć, bo poza wykształceniem liczą się doświadczenie zawodowe i kompetencje miękkie.

Uniwersytet SWPS w badaniach „Oczekiwania rynku a umiejętności pracownika – kompetencje rozwijane w pierwszej pracy” potwierdza, że pracodawcy najbardziej doceniają tych, którzy wkładają wysiłek w wykonywanie zadania, szanują innych współpracowników, pokojowo rozwiązują konflikty, wykonują stawiane im zadania zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i wyróżniają się kulturą osobistą.

Naukowcy z SWPS: dr Ewa Jarczewska – Gerc, Karolina Wójcik i Magdalena Tyszkiewicz zadają w swoim badaniu pytanie: "Czy pierwsza praca, w tym praca w restauracji McDonald’s, może pomóc w zdobyciu najważniejszych dla pracodawców i rodziców kompetencji i umiejętności? Jeśli tak, w jakim zakresie?" Autorki sprawdziły to, badając trzy grupy studentów: zatrudnionych w McDonald’s, pracujących w innych sieciach gastronomicznych i niepracujących w ogóle. Jakie wynik uzyskały?

80% studentów decyduje się łączyć naukę z pracą.

Pierwsza praca może wykształcić wiele kompetencji społeczno-zawodowych, które zaowocują w przyszłości.

Pracownicy McDonald’s lepiej niż przedstawiciele pozostałych badanych grup, spełniają oczekiwania pracodawców pod względem wielu kompetencji i umiejętności.

Pracownicy Maka są bardziej asertywni, wytrwali w swoim działaniu, wkładają więcej wysiłku i potrafią pokojowo rozwiązywać konflikty.

Odnotowali też zdecydowanie wyższe wyniki między innymi w obszarach związanych z: delegowaniem obowiązków organizacją pracy zespołu udzielaniem informacji zwrotnych motywowaniem pracowników podejmowaniem się wykonywania nowego zadania odwagą w publicznym wyrażaniu niezgody



Wyniki badań pokazały, że studenci pracujący w McDonald’s uzyskują wyższe statystycznie wyniki w obszarach pewnych kompetencji społeczno-zawodowych, aniżeli studenci pracujący w innych sieciach gastronomicznych oraz studenci niepracujący. Najistotniejsze różnice dotyczyły kompetencji asertywnych oraz zdolności wolicjonalnych w zakresie inicjowania działania, czyli wytrwałości. Pracownicy McDonald’s uzyskali istotnie wyższe wyniki w porównaniu do grup kontrolnych. Okazało się, że pracownicy McDonald’s nie tylko są skłonni wkładać więcej wysiłku w inicjację przydzielonych im zadań, ale także lepiej zarządzają sytuacjami wymagającymi asertywnej komunikacji, takimi jak sytuacja konfliktu w zespole, czy w relacji z Klientem - czytamy w Raporcie „Oczekiwania rynku a umiejętności pracownika – kompetencje rozwijane w pierwszej pracy”

Dlaczego warto pracować w Maku?

Studiujesz i szukasz dorywczej pracy? A może do tej pory nie udało ci się znaleźć zajęcia, które daje satysfakcję i realną możliwość awansu oraz rozwoju? McDonald's doskonale wie, jak odpowiedzieć na rosnące potrzeby pracowników. Oto najważniejsze benefity, jakich może się spodziewać, podejmując pracę w tej restauracji.

Elastyczny grafik - sam decydujesz, kiedy chcesz pracować. Swój harmonogram możesz dopasować do planu na studiach, hobby czy innych obowiązków.

sam decydujesz, kiedy chcesz pracować. Swój harmonogram możesz dopasować do planu na studiach, hobby czy innych obowiązków. Ułatwiony start w przyszłość - pracując w Maku zdobywasz szereg umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich, o których już pisałyśmy. Dodatkowo masz szansę, by szybko awansować.

pracując w Maku zdobywasz szereg umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich, o których już pisałyśmy. Dodatkowo masz szansę, by szybko awansować. Pełne przygotowanie - biorąc udział w rekrutacji, nie musisz być kuchenną alfą i omegą. Wystarczy dobre nastawienie i chęci. Pracownicy restauracji nauczą cię wszystkiego od podstaw i będą służyli pomocną ręką.

biorąc udział w rekrutacji, nie musisz być kuchenną alfą i omegą. Wystarczy dobre nastawienie i chęci. Pracownicy restauracji nauczą cię wszystkiego od podstaw i będą służyli pomocną ręką. Stabilność zatrudnienia - potrzebujesz zatrudnienia do końca studiów lub do emerytury? W McDonald's to możliwe! Firma zapewnia umowy o prace i stabilne wynagrodzenie na czas.

potrzebujesz zatrudnienia do końca studiów lub do emerytury? W McDonald's to możliwe! Firma zapewnia umowy o prace i stabilne wynagrodzenie na czas. Możliwość bycia sobą - nikogo nie musisz udawać. Indywidualizm jest doceniany, tak samo jak własne pasje i zainteresowania.

nikogo nie musisz udawać. Indywidualizm jest doceniany, tak samo jak własne pasje i zainteresowania. Perspektywy rozwoju - możesz realnie awansować. Wszystko zależy od dobrych chęci!

Praca w dynamicznym zespole - tu rodzą się przyjaźnie na lata. Kultura osobista, wzajemna pomoc i pozytywne nastawienie sprawiają, że do pracy w Maku chce się przychodzić.

Wszystkiego uczyłam się od nowa. Szkoliliśmy się ze wszystkich stanowisk w restauracji. Koleżanka mnie przepytywała, co się dodaje do poszczególnych burgerów. Najbardziej byłam dumna z tego, że tak szybko udało mi się opanować obsługę kasy - wspomina Jola - dziś managerka i opiekun liderów gościnności.

Ścieżka awansu jeszcze nigdy nie była tak prosta - od pracownika restauracji do managera w McDonald’s

Marzysz o karierze menadżera? Masz dosyć pracy, w której o awansie możesz tylko pomarzyć? W McDonald's ścieżka kariery jest prosta:

pracownik restauracji

instruktor

młodszy manager

manager

II asystent kierownika restauracji

​I asystent kierownika restauracji

kierownik restauracji

Około 60% pracowników biura McDonald's to ludzie, którzy zaczynali od pracy w jednej z restauracji!

Co należy zrobić, by awansować w Maku? Wystarczy się starać, odpowiednio wykonywać swoje obowiązki, opanować standardy firmy i być koleżeńskim. Dwa razy do roku każdy pracownik tej sieci restauracji odbywa rozmowę ze swoim przełożonym, który ocenia jego działania. Wynikiem takiego spotkania może być awans. Proste?

Już po kilku miesiącach zostałem managerem. Po mniej więcej 2 latach, jako zastępca kierownika, zajmowałem się prowadzeniem restauracji, a do moich obowiązków należało m.in. zatrudnianie nowych osób, prowadzenie dokumentacji czy dbanie o szkolenia pracowników - wspomina Mateusz Lizik - pracownik McDonald's

McDonald’s razem z Akademią Leona Koźmińskiego, czyli nowy kierunek studiów z myślą o przyszłości!

Chodzi o zupełnie nowy kierunek: „Zarządzanie w sektorze QSR (restauracje szybkiej obsługi)”. 17 lipca rektor Akademii Leona Koźmińskiego – prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki i dyrektor generalny McDonald’s Polska – Adam Pieńkowski, podpisali umowę o uruchomieniu wspólnego kierunku studiów licencjackich dla pracowników restauracji McDonald’s.

Kto może liczyć na edukację na tej uczelni? Studentami nowego kierunku mogą zostać pracownicy McDonald’s z całej Polski z minimum 3-miesięcznym doświadczeniem w pracy, wykształceniem średnim, bez wykształcenia wyższego, wyłonieni w ramach wewnętrznej rekrutacji.

