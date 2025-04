Każdy pracodawca ma określone obowiązki wobec pracowników. Musi wypłacać im pensję w określonym terminie, udzielać urlopu, przeciwdziałać mobbingowi, zapewnić bezpieczne warunki pracy. Jeżeli lekceważy swoje powinności i naraża na szwank twoje dobro, możesz temu przeciwdziałać. Jak? Wnosząc skargę na przełożonego do odpowiedniej instytucji.

Zawiadom Państwową Inspekcję Pracy (PIP)



Zanim jednak się do niej zwrócisz, spróbuj porozmawiać z pracodawcą. Jeśli nie chce cię wysłuchać, zignoruje składane przez ciebie zastrzeżenia, złóż skargę do okręgowego inspektoratu pracy (adres znajdziesz na stronie www.pip.gov.pl) lub jednego z jego oddziałów, które znajdują się w miastach wojewódzkich. Możesz to zrobić osobiście (wówczas pracownik inspektoratu sporządza notatkę z rozmowy z tobą), skorzystać z pośrednictwa poczty lub Internetu.

Jakie informacje powinna zawierać skarga na przełożonego?



W piśmie, jakie składasz w inspektoracie pracy, powinny znaleźć się następujące dane:

miejscowość i data sporządzenia skargi;

adres inspektoratu;

inspektoratu; twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres);

(imię, nazwisko, adres); opis sytuacji – trzeba podać nazwę zakładu pracy oraz wskazać przepisy, jakie twoim zdaniem zostały naruszone. Powinnaś też opisać sytuacje, w których stwierdziłaś naruszenie przepisów;

– trzeba podać nazwę zakładu pracy oraz wskazać przepisy, jakie twoim zdaniem zostały naruszone. Powinnaś też opisać sytuacje, w których stwierdziłaś naruszenie przepisów; kwota zaległości – jeśli pracodawca zalega z wypłatą pensji lub godzin nadliczbowych.

Jeżeli nie chcesz, aby pracodawca dowiedział się, że to ty złożyłaś skargę, musisz to wyraźnie zaznaczyć w swoim piśmie (trzeba powołać się na art. 44. ust. 3 ustawy o PIP).

Nie zapomnij podpisać skargi na przełożonego!. Te, które nie zawierają imienia, nazwiska i adresu, nie są rozpatrywane.

Kontrola w zakładzie pracy



Inspektorat (albo oddział) powinien w ciągu 30 dni od otrzymania skargi podjąć odpowiednie działania.

Inspektor ma szczególne uprawnienia. Może np. bez uprzedzenia przeprowadzać kontrolę w firmie w godzinach pracy, przeglądać dokumenty, a pracodawca ma obowiązek udostępnić je i udzielić wszelkich niezbędnych informacji (inaczej grozi mu m.in. grzywna).

Jeśli skarga dotyczyła zaległości finansowych, inspektor wyda pracodawcy nakaz zapłaty (nałoży też na niego mandat w wysokości 1 tys. zł). Dalsza zwłoka w wypłacie wynagrodzenia grozi grzywną w wysokości 5 tys. zł.

Gdy masz zastrzeżenia do pracy inspektora, możesz złożyć na niego skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Złóż pozew do sądu



Gdy kontrola PIP nic nie da, możesz złożyć pozew przeciw pracodawcy w sądzie pracy właściwym z uwagi na siedzibę firmy. Na wniesienie pozwu masz 3 lata od dnia, w którym dowiedziałaś się o naruszeniu prawa.

Pozew jest bezpłatny. Jednak, jeżeli kwota, której żądasz, przekracza 50 tys. zł, trzeba zapłacić wpis stosunkowy w wysokości 5 proc. żądanej sumy.

Gdy domagasz się kwoty do 10 tys. zł, zamiast pozwu wypełniasz specjalny druk (dostaniesz go w sądzie lub znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl).

