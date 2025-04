Tyrol idealne miejsce na świąteczny wyjazd! Sezon zimowy 2013/2014 już rozpoczęty, ośrodki narciarskie czynne, działają też wszystkie wyciągi i trasy. I choć do polskich ferii zimowych zostało jeszcze trochę czasu, wiele osób wyjeżdża już teraz – na ostatnią chwilę przed Świętami Bożego Narodzenia, na przerwę świąteczno-noworoczną lub początek stycznia. Powodem wyjazdów przed i po tzw. High-season, to nie tylko ceny zakwaterowania czy skipassów, lecz po prostu… spokój i mniejszy tłok na stokach. Dla wszystkich „wcześniaków” przygotowaliśmy kilka sugestii dokąd się udać, co zobaczyć i z jakich promocji skorzystać!

Grudzień 2013

Od początku grudnia stoją na rynkach południowotyrolskich miasteczek Świąteczne Jarmarki. Przez ponad miesiąc będą utrzymywać magiczny świąteczny klimat. Każdy, kto zdecydował się na wyjazd świąteczny w Dolomity, może je zobaczyć, odwiedzając Bolzano/Bozen, Merano/Meran, Bressanone/Brixen czy Brunico/Bruneck, a przy okazji także spróbować lokalnych specjałów. Oprócz tego tuż przed Świętami, bo już 22 grudnia, w Alta Badia odbywa Slalom Gigant na trasie Gran Risa – niezależnie od tego w którym ośrodku się zatrzymało, warto tam podjechać i zobaczyć mistrzów w akcji. Z kolei z atrakcji bardziej rodzinnych i spokojnych, można się wybrać na pokaz łyżwiarski „Christmas on Ice” w Selva Gardena (27 grudnia).

Styczeń 2014

Na początku stycznia osoby będące w okolicach Dobbiaco/Toblach będą miały okazję obejrzeć Dolomity z góry! Jak co roku, odbędzie się tam Festiwal Balonów, którego program obejmuje kilka godzin interesujących zajęć, w tym montowanie balonu, główną atrakcję, czyli lot, a następnie jego składanie. Sam lot trwa około jednej godziny w zależności od wiatru i warunków pogodowych. Dla tych którzy boją się wysokości zostaje oglądanie pokazów i wyścigów.

W połowie stycznia odbędzie się 24. Festiwal Śniegu, składający się z dwóch części. Pierwsza będzie miała miejsce w San Candido/Innichen w dniach 8-10 stycznia, druga w San Vigilio/St. Vigil (13-15.01.2014). Będzie można obejrzeć pokazy rzeźbienia w lodzie i zobaczyć jak artyści z różnych krajów przemieniają 3m3 bryły lodu w piękne rzeźby. Następnego dnia (16. Stycznia), niedaleko, bo w Alpe di Siusi/Seiser Alm, odbywa się Moonlight Classic jedyny w swoim rodzaju wyścig narciarstwa biegowego, bo… nocny! Odbywa się jedynie przy blasku księżyca i pochodni. Start i meta znajdują się w Compaccio/Compatsch, a trasa – w zależności od wyboru poziomu trudności – ma 15 km albo 30 km i jest dostępna wyłącznie w technice klasycznej. Wyścig rozpoczyna się o godz. 20:00 i trwa ok. 2 godzin. Na zakończenie odbywają się pokazy ognia, nie brakuje też muzyki i lokalnych potraw. Na koniec proponujemy coś dla fanów łączenia nart z tematyką kulinarną. W słynącym z filozofii gourmet ośrodku Alta Badia, w ramach całosezonowego projektu „A taste for skiing”, odbędą się zawody Chef’s Cup. Od 19 do 24 stycznia 2014 roku będą ze sobą współzawodniczyć najbardziej uznani kucharze z Południowego Tyrolu – nie zabraknie pokazów kulinarnych, konkursów, wyścigów narciarskich czy lekcji gotowania i degustacji win.

