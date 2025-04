Ważnym elementem przyjęcia jest oczywiście menu dopasowane do okazji, ale nie tylko. Oto kilka ważnych zasad savoir vivre, które sprawią, że wszyscy goście będą się czuć wyjątkowo i komfortowo.

Reklama

Zadbaj o odpowiednią zastawę

Służbowe garden party najczęściej jest organizowane jako impreza na stojąco, jednak prywatne przyjęcia tego typu rządzą się nieco innymi prawami. Goście na takich spotkaniach spędzają zwykle więcej czasu niż na biznesowych eventach, dlatego warto, by była to impreza, w której każdy z gości ma swoje wygodne miejsce przy stole. Choć z założenia garden party ma swobodną formułę, goście nie muszą (i raczej tego nie lubią) jeść przygotowanych dań na jednorazowych, plastikowych lub papierowych talerzach, używając jednorazowych sztućców. Oczywiście nie musisz do ogrodu zabierać swojej najlepszej porcelany, ale proste szklane talerze, szklanki i kieliszki sprawią, że wszyscy będą się czuć o wiele bardziej komfortowo i zapamiętają twoje przyjęcie jako bardziej eleganckie. Jeśli zapraszasz większą liczbę gości, kilka dni przed spotkaniem pomyśl, od kogo możesz pożyczyć brakujące krzesła i zastawę. Na pewno sąsiedzi (najlepsza opcja!), rodzina i przyjaciele będą w stanie Ci w tej kwestii pomóc.

Przemyśl menu na przyjęcie

Planując, co podasz na przyjęciu w ogrodzie, weź pod uwagę, że nie wszyscy twoi goście lubią to samo. Wiele osób rezygnuje obecnie z jedzenia mięsa i nie ucieszy ich zestaw kiełbasek czy karkówka z grilla. Zapewne w gronie swoich przyjaciół masz kogoś na diecie, więc nie będzie chciał próbować majonezowych sałatek czy tłustych mięs. Dlatego, jeśli chcesz, by wszyscy goście poczuli, że o nich zadbałaś, powinni znaleźć w menu coś dla siebie. Weź więc pod uwagę również lekkie i bezmięsne dania. Na takich przyjęciach jako dodatek do grillowanych potraw bardzo sprawdzają się sałatki z pieczonych warzyw, sosy na bazie jogurtu z dodatkiem ziół i przypraw, pokrojone świeże warzywa, które każdy może sam sobie doprawić podanym osobno sosem winegret. Warto też przygotować kilka dodatków, które będą smakowały i jako uzupełnienie grillowanych dań, i jako samodzielna potrawa. Może to być na przykład guacamole, salsa z pomidorów i ziół czy hummus.

Aranżacja przestrzeni

Klimat przyjęcia po zmroku bardzo zyska, jeśli w okolicy stołu rozwiesisz ogrodowe lampki. Mogą być nawet te, które w święta zakładasz na choinkę, tylko nie zapomnij ich od razu po przyjęciu schować do domu, bo nie są przystosowane do wilgoci, która nad ranem panuje na zewnątrz. Ważnym elementem garden party jest również muzyka. Nie powinna być zbyt głośna – po pierwsze dlatego, by nie utrudniała rozmowy, a po drugie dlatego, by nie przeszkadzała Twoim sąsiadom. Zestaw przebojów powinien być na tyle neutralny, by nikt z gości się przy nim nie męczył. Na większości garden party nie sprawdzi się więc ani muzyka poważna, ani ciężki rock, ani irlandzki folk ;)

Czy wypada narzucać gościom dress code?

Jednym z mocnych trendów związanych z organizacją przyjęć jest obecnie sugerowanie gościom, w jakich kolorach powinni być ubrani. Zazwyczaj ma to związek z tym, że wiele spotkań jest relacjonowanych w social mediach, a spójna kolorystyka o wiele lepiej prezentuje się na zdjęciach i filmach. Jeśli urządzasz w ogrodzie jakąś ważną uroczystość, na przykład urodziny, i zaplanowałaś na swoim przyjęciu dekoracje w określonym stylu, możesz zaproponować gościom, by wszyscy ubrali się w jednej tonacji kolorystycznej, na przykład pastelowej, białej czy w kolorach ziemi. Jednak nie czuj się urażona, jeśli ktoś się nie dostosuje do twojej prośby. Nie każdy musi mieć taką możliwość. Na wszelki wypadek możesz dla przyjaciółek przygotować kilka chust i szali w kolorystyce, którą wybrałaś. Może będą chciały z nich skorzystać?

Co z palaczami na garden party?

Powiedzmy to sobie jasno: na przyjęciu przy stole nie wypada palić papierosów, również wtedy, gdy jest on ustawiony w ogrodzie. Jeśli wśród twoich gości są osoby, które palą, lub ty sama należysz do tego grona, koniecznie zadbaj o zorganizowanie odpowiedniego miejsca do palenia. Powinno być ono na uboczu i na tyle oddalone od głównego stołu, by nie dolatywał do reszty gości śmierdzący dym. Jeśli wyznaczysz takie miejsce do palenia (warto przygotować popielniczkę, aby niedopałki nie lądowały na trawie…), jako gospodyni dasz gościom jasny sygnał, że tylko tam mogą wyciągnąć papierosy.

Osoby palące często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo papierosowy dym przeszkadza niepalącym. Gryzący zapach osiadający na włosach i ubraniach to jedno. Niepalący mają również świadomość, że bierne wdychanie papierosowego dymu, zawierającego mnóstwo toksycznych związków – również tych rakotwórczych – ma negatywny wpływ na ich zdrowie. I oczywiście mają rację. Dla osób niepalących, i na przyjęciu, i w codziennym życiu, mniej przeszkadzające mogą być e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, które nie wydzielają śmierdzącego dymu i nie pozostawiają brudzącego popiołu. Powstający podczas korzystania z tych urządzeń aerozol z nikotyną jest niemal bezwonny. Według badań taki aerozol jest mniej toksyczny dla palacza i osób postronnych niż dym z papierosa, co może wiązać się z niższym ryzykiem dla zdrowia. Ten związek zbadało Ministerstwo Zdrowia Japonii. Na jego zlecenie przeprowadzono badanie, które wykazało, że u palaczy całkowicie zastępujących papierosy podgrzewaczem tytoniu IQOS ryzyko zachorowania na raka spadłoby nawet 10-krotnie. W przypadku osób postronnych, które zamiast mimowolnie wdychać dym z papierosa wdychałyby taki aerozol – to ryzyko byłoby nawet o 3 tysiące razy niższe. Jednak nie oznacza to, że takie urządzenia nie mają wpływu na zdrowie, więc w obecności osób niepalących - najlepiej po prostu powstrzymać się od tego szkodliwego nałogu.

Reklama

Przyjęcie w ogrodzie (i każde inne) będzie w pełni udane tylko wtedy, gdy wszyscy goście będą się na nim czuli komfortowo, a gospodarze zadbają, by nie było sytuacji wywołujących zakłopotanie czy spięcia. A to właśnie zapewnią przemyślane menu, lubiana przez większość gości muzyka, a także stół wolny od papierosowego dymu.