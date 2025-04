Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy? Czy faktycznie możemy pochwalić się równością, którą gwarantuje nam Konstytucja? Czy zarabiamy tyle samo, ile nasi koledzy, zajmujący to same stanowisko? The Economist opublikował piąty coroczny ranking OECD, przedstawiający kwestię równości płci na rynku pracy.

Miejsce kobiety na rynku pracy

Z badań OECD wynika, że w 2005 r. 60% kobiet znajdowało się grupie roboczej. Po dziesięciu latach wskaźnik ten wzrósł jedynie do 63%. Stosunkowo niewiele kobiet wspina się na szczyt kariery. Nawet te ambitne, mądre i z bogatym doświadczeniem, mają z tym poważny problem, bo blokowane są przez "kolesiostwo" mężczyzn, którzy często wolą, by stanowisko dyrektora zajmował inny facet, niż kobieta. Ale to nie jedyny problem. Kolejnym są różnice w kwocie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Jak się okazuje, kobiety zarabiają 85% tego, co mężczyźni (na tym samym stanowisku).

Dlaczego nie lubimy swojej pracy?

Gdzie kobietom pracuje się najlepiej, a gdzie najgorzej?

Najlepszą sytuację mają kobiety pracujące w krajach skandynawskich, gdzie wyraźnie widać równouprawnienie płci w miejscu pracy. Cztery najwyższe miejsca w rankingu OECD to Islandia, Szwecja, Norwegia i Finlandia. Kobiety w tych krajach zajmują wysokie pozycje w strukturach firm i zasiadają w parlamentach. W październiku kobiety zdobyły rekordową liczbę 48% miejsc w parlamencie w Islandii.

Na drugim końcu indeksu są Japonia, Turcja i Korea Południowa. Kobiety stanowią tam tylko 15% parlamentarzystów i są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i w zarządach firm. W Korei Południowej zaledwie 2% dyrektorów korporacyjnych to kobiety.

A jak jest w Polsce?

U nas jest lepiej, niż myślimy. Polska znajduje na 5 miejscu w rankingu OECD (to bardzo wysoko, bo jesteśmy zaraz po krajach skandynawskich). Jesteśmy lepiej wykształcone niż mężczyźni, piastujemy wysokie pozycje (często na szczeblu menadżerskim), potrafimy łączyć rolę matki i dobrego pracownika, zasiadamy też w parlamencie. To pozwoliło Polsce osiągnąć 5 miejsce w międzynarodowym rankingu równości płci na rynku pracy.