W czasie epidemii koronawirusa w Polsce wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki były zamknięte. W związku z tym rodzice mogli liczyć na wsparcie finansowe od państwa i stosowny zasiłek opiekuńczy.

Do 24 maja skorzystać z niego mogli rodzice dzieci do lat 8, którzy nie mogą posłać ich do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice i opiekunowie, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka. Teraz to może ulec zmianie. W nowej tarczy antykryzysowej pojawił się zapis, który znacznie ogranicza grono rodziców uprawnionych do odbioru świadczenia.

Problemy z zasiłkiem opiekuńczym

Tarcza antykryzysowa 3.0 opracowana przez rząd zmieniła przepisy. Zgodnie z jej treścią od 25 maja zasiłek mają otrzymywać tylko rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza zostawić tak tej sprawy i usiłuje załatać lukę prawną w taki sposób, by wszyscy rodzice dzieci do lat 8 otrzymali pieniądze.

Może to jednak nie być takie proste. Egzekwowanie prawa musi mieć bowiem odpowiednie podstawy. Rząd planuje naprawić swój błąd i dodać odpowiednie zapisy do ustawy, by wszyscy opiekunowie dzieci mogli liczyć na odpowiednie wsparcie finansowe.

Powstaje zatem pytanie, czy jeśli Sejm przyjmie zaproponowane zmiany, to czy rodzice pominięci w tarczy 3.0 będą mieli nadal możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego za ten okres. Nowy zasiłek opiekuńczy ma działać do 28 czerwca. Radca prawny Marcin Frąckowiak w rozmowie z „DGP” wyjaśnił, czy możliwe jest naprawienie błędnego przepisu z działaniem wstecznym.

Zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) nie ma charakteru absolutnego. Wielokrotnie mieliśmy tego potwierdzenie, gdy wprowadzano przepisy z mocą wsteczną, aby załatać jakąś lukę. Ta praktyka nie jest nowa i trudno byłoby ją podważyć w przypadku zasiłku opiekuńczego. Tym bardziej że mówimy o przepisach korzystnych dla danej grupy - wyjaśnia prawnik

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2020 roku?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Aby ubiegać się o zasiłek, wystarczy zgłosić się do pracodawcy, który opłaca składki chorobowe. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

Zgodnie z panującymi zasadami, o zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice posiadający ubezpieczenie chorobowe. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach obowiązującego limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

