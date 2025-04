Rząd zajął się nową ustawą wodną. Nowe przepisy mają spowodować gwałtowne podwyżki cen za wodę. Jak się okazuje, przeciętna 4-osobowa polska rodzina może zapłacić nawet 100 zł więcej za roczne rachunki.

Jakiś czas temu MŚ zaproponowało wprowadzenie jednolitej stawki dla producentów napojów za wodę, która miała wynosić 70 grodzy. Teraz Ministerstwo wprowadziło nowe stawki – 70 groszy za pobór metra sześciennego wód podziemnych i 35 gr za pobór metra sześciennego wód powierzchniowych wykorzystywanych do produkcji wód butelkowanych.

- rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha.

Rada Ministrów musi zająć się wprowadzeniem zmian w dziedzinie Projektu Wodnego. Dlaczego? Nowe przepisy są konieczne z powodu ustawodawstwa unijnego, a dokładniej 9 art. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jeśli nie wprowadzimy tego do polskiego prawodawstwa, grożą nam kary nawet do 10 mln zł!

Opłatami mają być objęci: rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji.

Zmiany w opłatach za wodę mają dotknąć też przeciętnego Jana Kowalskiego. Niezadowolenie z projektu wyraził marszałek i prezydent Śląska, dopatrują się w projekcie poważnego zagrożenia dla portfela każdej rodziny. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wyliczył, że rachunki za wodę przeciętnej rodziny wzrosną o ok. 100 zł rocznie.