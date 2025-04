Reklama

Karta kredytowa to towarzyszka zakupów nowoczesnej kobiety, która zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i swobodę płatności bez względu na stan konta osobistego. Dodatkowo, jeśli spłatę wydatków odłożysz w czasie lub rozłożysz na atrakcyjne raty, to zakupy będą kojarzyć Ci się już wyłącznie z przyjemnością.

Oszczędzaj, kupując!

Karta kredytowa Impresja Banku Millennium pozwala Ci również zaoszczędzić przy płaceniu w ulubionym sklepie. Zakupy w sklepach, które są Partnerami karty to gwarantowany zwrot do 5% wydatków, który naliczy się automatycznie na rachunku karty, bez potrzeby jakichkolwiek działań ze strony jej posiadaczki (wyjątek stanowi tu tylko sieć Carrefour - szczegóły na stronie Banku).

Partnerzy karty to 25 znanych marek, m.in.: Empik, Apart, Sephora, Zara, Venezia, Deichmann, Sony, Piotr i Paweł czy Smyk. Oszczędność z kartą może być jeszcze większa, ponieważ zwrot łączy się z innymi rabatami.

Karta kredytowa Impresja daje też możliwość rozkładania wydatków na raty na bardzo dogodnych warunkach. W ramach programu Wygodne Raty 0% (RRSO 1,88%) dwa razy w roku możesz rozłożyć zadłużenie na nieoprocentowane raty, ponosząc jedynie koszt 1% prowizji.

Jeśli masz już w portfelu kartę kredytową Impresja, koniecznie zabierz ją ze sobą na wiosenne zakupy. Jeśli jej jeszcze nie masz, możesz dowiedzieć się o niej więcej, odwiedzając stronę Banku Millennium, jeden z oddziałów Banku Millennium w całej Polsce lub dzwoniąc do TeleMillennium pod numer 801 331 331. Co ważne, jeśli nie masz jeszcze karty kredytowej Impresja w Banku Millennium i złożysz o nią wniosek do 30 kwietnia br., to aż przez dwa lata będziesz zwolniona z miesięcznej opłaty za obsługę karty (RRSO 12,81%).

Zaplanuj zakupy z goodie

Pomoc w zaplanowaniu zakupów na sezon wiosenny zapewni Ci z kolei mobilna aplikacja zakupowa. Aplikacja goodie i strona internetowa www.goodie.pl to wygodny, osobisty doradca zakupowy, dający szybki i łatwy dostęp do informacji o zniżkach, wyprzedażach i promocjach w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Aplikacja informuje też o wydarzeniach na terenie galerii handlowych i rabatach w restauracjach oraz pozwala skorzystać z wielu zniżek i promocji, dostępnych tylko w goodie.

Goodie zapewnia także dostęp do aktualnych gazetek promocyjnych wielu znanych sieci handlowych. Żeby szybko sprawdzić, która sieć oferuje interesujący Cię produkt w dobrej cenie, możesz znaleźć go, używając wyszukiwania głosowego. W kilka sekund możesz mieć goodie w swoim smartfonie i rozpocząć nowy sezon udanymi zakupami.

Koszt kredytu i nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) d la transakcji bezgotówkowych wynosi 12,81%,

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000,00 zł,

całkowita kwota do zapłaty: 5375,49 zł,

oprocentowanie zmienne 10%,

całkowity koszt kredytu: 375,49 zł (w tym: suma opłat za obsługę karty głównej 0,00 zł, odsetki 320,60 zł, suma opłat za ubezpieczenie Assistance Impresja, które stanowi usługę dodatkową 54,89 zł),

12 miesięcznych rat równych w wysokości 447,96 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla transakcji gotówkowych wynosi 21,82%,

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł,

całkowita kwota do zapłaty: 5574,99 zł,

oprocentowanie zmienne 10%,

całkowity koszt kredytu: 574,99 zł (w tym: opłata za obsługę karty głównej 0,00 zł, opłata za transakcje gotówkowe w wysokości 199,50 zł, odsetki 320,60 zł, suma opłat za ubezpieczenie Assistance Impresja, które stanowi usługę dodatkową 54,89 zł),

12 miesięcznych rat równych w wysokości 464,58 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 2.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

UWAGA! Bank każdorazowo ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w przypadku niespełnienia wymogów w zakresie zdolności kredytowej Bank nie zawrze umowy karty kredytowej. Do karty oferowane jest ubezpieczenie "Pakiet Assistance Impresja", bezpłatne do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,99 zł. Z ubezpieczenia można zrezygnować w każdym czasie trwania umowy o kartę. Opłata miesięczna za kartę po okresie promocji, inne opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w:

Cenniku usług – karty kredytowe,

Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA,

Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium Visa Impresja wydawanej przez Bank Millennium SA "Moneyback",

Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium MasterCard Impresja wydawanej przez Bank Millennium SA "Moneyback",

warunkach ubezpieczenia "Pakiet Assistance Impresja",

Karcie produktu – Pakiet Assistance Impresja – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.

Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.