Praca, zakupy, dom, dziecie, uczelnia, sprawy urzędowe, wizyta u lekarza. Nadmiar obowiązków dotyka chyba każdego. Jak się okazuje, pomóc może telefon. Nie we wszystkim rzecz jasna, ale w wielu przypadkach, życie można sobie ułatwić dzięki aplikacjom na smartfona. To dzięki nim można zrobić zakupy przez telefon, zapisać ważne notatki, albo umówić wizytę u dentysty. Poznaj najlepsze aplikacje na smartfona!

Reklama

Poznaj najlepsze aplikacje dla młodych mam

Blisko połowa Polaków to multitaskerzy – tak podają wyniki badania Frisco.pl "Multitasking po polsku, czyli sprytnie i efektywnie". Multitaskerzy to aktywni użytkownicy telefonów, tabletów, komputerów i oczywiście internetu. Jak się okazuje, ankietowani, którzy wzięli udział w badanicha Frisco najwięcej czasu poświęcają na zajmowanie się domem i rodziną (60%), na stanie w korkach (46%) oraz na załatwianie spraw urzędowych (22%). Aż 46% Polaków wykorzystuje aplikacje mobilne i Internet, aby efektywniej zarządzać swoim czasem.

Poznaj darmowe aplikacje na telefon, które pozwolą ci żyć zdrowo

1. Multimedialne kalendarze

Żyjemy w zbyt szybkim świcie. Mało kto ma dziś czas na kawę z przyjaciółmi, długie wakacje czy weekendowe wyjazdy. Nasze torby wypełnione są kalendarzami, ciężkimi lub tymi lżejszymi laptopami, stertą notatek i oczywiście telefonem lub też kilkoma telefonami. Można sobie jednak ułatwić życie, bo mobilny smartfon daje więcej możliwości niż niejednemu się wydaje. To wszystko za sprawą mobilnych aplikacji. Zamiast ogromnego książkowego kalendarza wystarczy zainstalować aplikacje, które można zintegrować z mailem, zapisywać ważne firmowe spotkania oraz prywatne sprawy. Najlepsze aplikacje kalendarzowe na telefon to oczywiście Kalendarz Google, Bussines Calendar, czy Touch Calendar. Każdej kobiecie przyda się pewnie Kalendarzyk miesięczny, który przypomina o zbliżającej się miesiączce, dniach płodnych, niepłodnych czy owulacji.

2. Przypomnienia i notatki

Kto z nas nie lubi robić notatek? W pracy pewnie masz ich całe mnóstwo. Na biurku, na monitorze, w kalendarzu. Czasem trudno sobie przypomnieć, gdzie są te nasze zapiski z ważnymi treściami. Żeby uniknąć pogubienia się w notatkowym chaosie, warto postawić na kilka aplikacji, które ułatwią zapamiętywanie. Najbardziej popularną aplikacją jest Everntoe. Można tam zapisać dosłownie wszystko; tekst, grafikę, a nawet video! Kolejną aplikacją jest Gtask. To sposób nie tylko na zapisanie notatek, ale i na ustalenie sobie zadań, priorytetów do zrealizowania.

5 najlepszych aplikacji na telefon dla kobiet

Reklama

3. Aplikacje, które zrobią za ciebie zakupy

Ze względu na masę obowiązków zawodowych i rodzinnych, wiele osób nie ma czasu lub po prostu siły na codzienne zakupy. Po 8 godzinach pracy i staniu w korkach wiele osób nie ma już ochoty na stanie w kolejce po świeże pieczywo, warzywa czy "coś na obiad". Co wtedy? Zostaje jedzenie na mieście lub zamówienie fast fooda do domu. Ale to nie jest najlepsza opcja, a już na pewno nie na dłuższą metę. To dlatego wiele osób decyduje się na zakupy online. Wystarczy pobrać aplikację na telefon, a stanie w korkach nie musi być czasem bezczynnym. Możesz zamówić zakupy na kolację, czy śniadanie. Zamiast długiej kolejki w supermarkecie, możesz spędzić czas przed telewizorem lub z rodziną. W międzyczasie wystarczy dokonać zamówienia online. Zakupy online można wykonać rzez aplikację Frisco.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć na produkty, które chcesz kupić, wybrać formę płatności i poczekać na kuriera, który dowozi całe zamówienie.