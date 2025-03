Kod C na zwolnieniu lekarskim oznacza niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu.

Kody na L4 wskazują na przyczynę niezdolności pracownika do pracy. Obecnie stosuje się oznaczenia literowe od A do E.

Osoba ubezpieczona może jednak zawnioskować o nieumieszczanie w L4 oznaczenia B – niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży oraz D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą.

Zwykle dla ubezpieczonych zwolnienie lekarskie jest płatne w 80 proc. wynagrodzenia, jakie by mu przysługiwało oraz 100 proc. w przypadku ciąży. Inaczej sprawa wygląda w przypadku zwolnienia lekarskiego z literką C.

Kod C oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w raporcie „Absencja chorobowa 2023" informuje, że jeśli niezdolność pacjenta do pracy jest wynikiem nadużycia alkoholu, lekarz ma obowiązek odnotować ten fakt w formularzu zaświadczenia lekarskiego.

Pracownik, który otrzyma takie zwolnienie, przez pierwsze 5 dni niezdolności do pracy nie otrzyma zasiłku chorobowego.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że w 2023 roku odnotowano 6,6 tys. zaświadczeń lekarskich z kodem C. najwięcej z nich, 36,4 proc. (tj.2,4 tys.) zaświadczeń wystawiono na okres od 1 do 5 dni. ZUS zauważył, ze ponad 75 proc. zwolnień z kodem C wystawiono mężczyznom.

Najczęściej takie zaświadczenia wystawiono osobom w wieku 30 do 49 lat (61,8 proc. zaświadczeń). Najwięcej zaświadczeń wystawiono mężczyznom w wieku 40-44 lata (18,7 proc.) oraz kobietom w wieku 30-34 lata (22,3 proc.).

Ogólna liczba wystawionych L4 z kodem C jest wyższa w porównaniu do danych z 2022 roku o 7,8 proc.

Zwolnienie lekarskie jest lepszym pomysłem niż przyjście nietrzeźwym do pracy. Zgodnie z przepisami bhp nietrzeźwy pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy przez pracodawcę. Jeśli pracodawca do tego dopuści, grożą mu surowe kary.

Pracownik, który przychodzi nietrzeźwy do pracy naraża się na naganę, upomnienie, karę pieniężną a nawet utratę pracy.

Warto jednak się zastanowić, jeśli zdarza się nam brać zwolnienie lekarskie z powodu nadużywania alkoholu, być może to już alkoholizm.

