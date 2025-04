Duże, małe, rasowe, kundelki... Od momentu, gdy zdecydujesz się na kudłatego przyjaciela, ponosisz za niego odpowiedzialność. Oto sprawy, które trzeba załatwić, by nie być na bakier z prawem.

Rasa ma znaczenie

Tego, że pies musi być wyprowadzany w kagańcu i na smyczy, nie trzeba nikomu tłumaczyć.

W przypadku pewnych ras należy mieć jeszcze pozwolenie na ich posiadanie. Dotyczy to psów uważanych za agresywne. Są to:

- amerykański pit bull terier

- buldog amerykański

- pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

- rottweiler

- anatolian karabash

- pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

- dog argentyński

- tosa inu

- akbash dog

- moskiewski stróżujący

- owczarek kaukaski.

Takiego psa musisz w ciągu 30 dni od jego kupna zarejestrować w gminie. Wniosek (podajesz w nim pochodzenie psa, rasę, wiek, płeć i miejsce, w jakim zamierzasz go trzymać) składasz w wydziale ochrony środowiska. Opłata wynosi 82 zł.

Opłata za pupila

Nie ma ogólnopolskiego przepisu, który kazałby płacić za posiadanie psa. Ale niektóre gminy wymagają opłat w ramach podatków lokalnych (zapytaj więc w swoim urzędzie, czy na tobie ciąży taki obowiązek). Bez względu na miejsce zamieszkania są jednak osoby, które za psa nie muszą płacić ani grosza. Należą do nich m.in.:

1) niepełnosprawni, którzy mają psa przewodnika,

2) osoby po 65. roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (nie płacą za jednego psa),

3) właściciele gospodarstw rolnych – gdy mają psy stróżujące (dwa na gospodarstwo, za trzeciego trzeba płacić).

Liczy się czystość!

Właściciele psów mają obowiązek sprzątania nieczystości po swoich pupilach. Tak stanowią uchwały rad miejskich wielu miast. Do egzekwowania przepisu została wyznaczona straż miejska. Jeżeli właściciel czworonoga nie usunie tego, co pozostawił jego ulubieniec na chodniku czy na trawie w parku, może zostać ukarany przez strażnika miejskiego mandatem (od 100 do 500 zł w zależności od miasta). W praktyce zwykle kończy się na pouczeniu.

Pora na szczepienie

Każdy piesek powyżej 3. miesiąca życia musi być co roku szczepiony przeciwko wściekliźnie (dowodem jest zaświadczenie lekarza weterynarii). Jeśli nie podporządkujesz się temu obowiązkowi, możesz zostać ukarana grzywną w wysokości 250 zł.

Warto wiedzieć

- Osoba dorosła może przewieźć jednego psa w wagonie klasy 1 lub 2, we wszystkich kategoriach pociągów. Trzeba wykupić dla niego bilet (koszt – 15 zł). Pies może jechać w przedziale tylko za zgodą współpasażerów (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych). Kiedy podróżujemy z psem, trzeba zabrać aktualne świadectwo szczepienia czworonoga, a zwierzę musi mieć założony kaganiec i być na smyczy.

- W środkach komunikacji publicznej trzeba kupić psu jednorazowy bilet normalny.