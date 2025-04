Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do odpoczynku. W ciągu całego dnia pracy przysługują mu różne przerwy, w zależności od tego, jaki rodzaj pracy wykonuje. Sprawdź, na jakie przerwy, ze względu na zajmowane stanowisko, możesz liczyć. Podpowiadamy!

Rodzaje przerw w pracy

Obowiązkowa przerwa pracownicza

Jeżeli tylko pracujesz minimum 6 godzin dziennie, masz prawo do 15 minutowej przerwy na odpoczynek. Wlicza się ona do twojego czasu pracy.

Przerwa od pracy przy monitorze komputera

Jeżeli pracujesz co najmniej 4 godziny dziennie i to przy komputerze, masz prawo do dodatkowej przerwy z tego tytułu w wymiarze 5 minut na każdą przepracowaną godzinę.

Przerwa obiadowa

Również przy pracy powyżej 6 godzin dziennie pracodawca może wprowadzić dodatkową przerwę na posiłek lub załatwienie spraw prywatnych. Nie może być ona dłuższa niż 60 minut dziennie i nie wlicza się do czasu pracy.

Przerwa w pracy monotonnej

Jeżeli twoja praca jest monotonna lub wykonywana w stałym, ściśle ustalonym tempie, masz prawo do takiej przerwy. Ale jej zakres zależy wyłącznie od pracodawcy. Przepisy nie orzekają, ile powinna ona trwać.

Przerwa dla mam karmiących piersią

Jeżeli karmisz piersią i pracujesz od 4 do 6 godz dziennie, masz prawo do takiej przerwy trwającej 30 minut (lub 45 jeśli masz więcej niż jedno dziecko). W przypadku pracy powyżej 6 godzin dziennie kobiecie karmiącej przysługują dwie takie przerwy. Wliczają się one do czasu pracy.

Przerwa dla młodocianych

Niepełnoletnie osoby, pracujące co najmniej 4,5 godz. dziennie, mają prawo do dodatkowej 30 minutowej przerwy. Wlicza się ona do czasu pracy.

Przerwa na gimnastykę

Jest to przerwa dla osób niepełnosprawnych. Mogą przeznaczać na nią maksymalnie 15 minut dziennie. Czas na gimnastykę wlicza się do czasu pracy.

