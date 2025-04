Praca, zakupy, gotowanie, lekcje z dzieckiem... Dziś wszyscy narzekamy na nadmiar zajęć. Zmęczeni popełniamy błędy, zawalamy terminy, zapominamy o ważnych sprawach. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim działać od razu! Jak sobie radzić z przemęczeniem?

Trenuj pozytywne myślenie

To ważne, bo gdy jesteś uśmiechnięta, pogodna, pełna wiary we własne siły, to twój mózg pracuje sprawniej i wydajniej. Dzieje się tak, ponieważ organizm produkuje wtedy więcej adrenaliny, która zwiększa czujność i uwagę, poprawia pamięć i kojarzenie, wpływa na zdolność uczenia się i kreatywność. Wniosek? Myśląc optymistycznie, staniesz się bardziej twórcza, szybciej będziesz podejmować decyzje i rozwiązywać problemy! Co jeszcze może ci to ułatwić?

Doceniaj to, co masz i co dobrego cię spotyka. A w chwilach niepowodzenia przypominaj sobie o swoich sukcesach i zaletach. Już to może sprawić, że urosną ci skrzydła!

Walcz z narzekaniem. A ilekroć uświadomisz sobie, że zaczynasz marudzić (choćby z powodu złej pogody czy korków na drogach), zadaj sobie pytanie: Dlaczego sprawy niezależne ode mnie mają wpływać na moje samopoczucie? Taka chwila refleksji pomaga nam nabrać dystansu do drobnych codziennych przykrości.

Bądź dla siebie łagodna i dobra

Jak sobie radzić z przemęczeniem? Przede wszystkim staraj się prowadzić zdrowy tryb życia. Zaś najlepszą receptą na przemęczenie psychiczne i umysłowe jest aktywność fizyczna i wystarczająca ilość snu. Dlatego często zmuszaj ciało do wysiłku (może zapiszesz się na basen?) i nigdy nie zarywaj nocy na sprawy, które mogą poczekać. Gdy położysz się spać o rozsądnej porze, obudzisz się w świetnej formie!

Dogadzaj sobie bez wyrzutów sumienia i nie obwiniaj się z byle powodu

W ciągu dnia znajdź chwilę, żeby pobyć sama ze sobą. Odłóż komórkę, tablet czy komputer, połóż się, zamknij oczy i choć na kilka minut zatop się w ciszy. Wsłuchaj się w siebie. Staraj się rozluźnić i kompletnie o niczym nie myśleć. Taka minimedytacja wspaniale wycisza, relaksuje oraz oczyszcza umysł.

Tekst napisany na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka".

