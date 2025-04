fot. Fotolia

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka wymaga od pracowników elastyczności i kompromisów. Warto więc być przygotowanym na wszystko – przejście do innego działu w firmie czy zmianę pracodawcy. Jeśli nie dostosujemy się do twardych reguł, łatwo możemy wypaść z rynku. Trzymanie się obranej na początku drogi zawodowej ścieżki już nie gwarantuje sukcesu. Dlatego, jeśli nasza decyzja o przekwalifikowaniu będzie dobrze przemyślana, to mamy dużą szansę zrealizować zamierzone cele.

Przekwalifikowanie - sposób na wypalanie zawodowe

Przekwalifikowanie jest często związane z chęcią znalezienia lepiej płatnej lub lepiej dostosowanej do naszych oczekiwań pracy. To nasz świadomy wybór jako pracownika. Dla niektórych powodem zmiany może być stres i zbyt szybkie tempo pracy. Inni poszukują z kolei nowych wyzwań, a obecne zajęcie jest dla nich zbyt monotonne. Zmiana pracodawcy może być lekiem na wypalenie zawodowe. - Z chwilą, gdy odczuwamy symptomy nadmiernego przemęczenia, braku efektywności, powinniśmy zastanowić się, czy nie dopadło nas wypalenie zawodowe. Może potrzebujemy tylko przerwy i dłuższego urlopu, a może jednak odmiany. Nowi ludzie i nowe zadania mogą pomóc nam znowu cieszyć się pracą - podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

Przemyśl swoją decyzję

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przekwalifikowaniu, warto dokładnie przemyśleć naszą decyzję i zastanowić się, co chcielibyśmy robić i w jakiej branży pracować. - Najlepszym sposobem jest zebranie informacji dotyczących rynku pracy oraz perspektyw. Sprawdźmy również, czy posiadamy odpowiednie predyspozycje do wykonania nowego zawodu. Warto porozmawiać też z ludźmi, którzy już pracują w wymarzonej profesji, np. podczas konferencji branżowych. Pomoże to nam zweryfikować swoje oczekiwania, dzięki czemu unikniemy przykrych rozczarowań – radzi ekspert.

Znajdź przyszłościową branżę

Gdy zdecydujemy się odmienić swoją karierę – warto sprawdzić zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów z branży, którą wybraliśmy. - Jeśli chcemy więcej zarabiać, a zmienimy pracę na taką, która nie zapewnia godziwych warunków, szybko stracimy zapał i energię. Będziemy rozczarowani, że poświęciliśmy dużo czasu na przekwalifikowanie, a rzeczywistość nie spełnia naszych wyobrażeń. Przejrzyjmy rankingi najbardziej pożądanych branż i sprawdźmy, jakie zawody zapewniają długookresowy rozwój – radzi Małgorzata Majewska.

Przekwalifikowanie to długoterminowa lokata

Przekwalifikowanie to inwestycja, która wymaga czasu i zaangażowania. Nic nie zadzieje się bez naszej pracy i nakładów. Bogata oferta studiów podyplomowych, kursów i warsztatów zawodowych jest w zasięgu każdego z nas. Warto sprawdzić także szkolenia dofinansowywane z Unii Europejskiej. - Pamiętajmy, że nikt od razu nie staje się mistrzem w swoim zawodzie. Nie przejmujmy się, jeśli na początku wiele nowych rzeczy sprawia nam trudność. Dajmy sobie trochę czasu na poznanie nowej branży, aktywnie zdobywamy o niej informacje i nie bójmy się pytać bardziej doświadczonych kolegów – proponuje ekspert portalu monsterpolska.pl.

Popracuj nad CV

Warto zastanowić się, które z naszych dotychczasowych kwalifikacji przydadzą się w nowej pracy. Jeśli potrafimy pracować pod presją czasu, a aplikujemy na stanowisko handlowca, warto podkreślić tę umiejętność w CV. List motywacyjny to także dobra forma wyjaśnienia, dlaczego zmieniamy pracę. - Opiszmy, co zmotywowało nas do przekwalifikowania. Pamiętajmy, żeby podkreślić, co możemy wnieść do zespołu i jak nasze doświadczenia z poprzedniej pracy przysłużą się nowej organizacji – podsumowuje Małgorzata Majewska.

