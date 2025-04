W ramach kampanii „Polko, odważ się na zmiany”, prowadzonej przez Promedica24, zapytano kobiety o to, czy w życiu warto ryzykować i podejmować odważne decyzje. Aż 71% respondentek odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Warto podkreślić, że kobiety młodsze oraz lepiej wykształcone chętniej wykazują zdolność do takiej postawy. Respondentki z małych miejscowości (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz ze wsi były zdecydowanie bardziej ostrożne.

W ramach kampanii „Polko, odważ się na zmiany” zapytano też kobiety, czy czują się adekwatnie do swojej metryki. Jak się okazuje, 44% respondentek wskazało, że czuje się na młodsze, niż wskazuje ich PESEL. Dodatkowo im kobieta starsza, tym młodziej się czuje. Warto jednak podkreślić, że jeszcze 5 lat temu aż 80% kobiet zaznaczało, że czuje się na młodsze.

W przeprowadzonym badaniu poruszono też kwestię samodzielności. Zapytano kobiety o to, czy w życiu mogę polegać tylko na sobie. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała na to pytanie twierdząco. Co więcej, uważa tak aż 60% kobiet po 45 roku życia.

A jak wygląda kwestia podejmowania ważnych decyzji? Aż 7 na 10 wskazało, że ważne decyzje podejmuje samodzielnie.

Wojna w Ukrainie, pandemia, inflacja i wiele innych wydarzeń mocno wpłynęło na sytuację kobiet na rynku pracy. Kampania społeczna „Polko, odważ się na zmiany” po raz pierwszy została przeprowadzone w 2018 roku. Wyniki, jakie wówczas uzyskano, znacznie różnią się od tych z bieżącego roku i niewątpliwie światowy kryzys ma na to ogromny wpływ.

O ile w 2018 aż 51% Polek wskazało, że zdecydowałyby się na zmianę zawodu, z tegorocznego badania wynika, że jedynie 36% Polek wykonałoby taki krok. Z drugiej storny tyle samo osób mówi, że nie podjęłyby się tego. Co ciekawe 43% kobiet w wieku 18 – 24 (czyli tych, które dopiero rozpoczynających swoją drogę zawodową) jest skłonnych do przekwalifikowania się.