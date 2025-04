Gdy otrzymasz zwolnienie, musisz powiadomić pracodawcę, jak długo cię nie będzie. Powinnaś to zrobić w ciągu dwóch dni nieobecności (osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub e-mailowo). Samo zwolnienie (na druku ZUS ZLA) możesz dostarczyć do kadr w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Jeżeli przekroczysz ten termin, od ósmego dnia choroby dostaniesz świadczenie niższe o 20 proc.

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś współpracownikiem takiej firmy, zwolnienie musisz dostarczyć bezpośrednio do ZUS-u.

Warto wiedzieć!

Pracodawca nie może obniżyć świadczenia, jeśli nawet spóźniłaś się z dostarczeniem zwolnienia, ale nie przekroczyło to 7 dni.

Kto ma obowiązek wypłacić świadczenie

Za pierwsze 33 dni zwolnienia pieniądze dostaniesz z zakładu pracy (jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe). Za kolejne – z ZUS-u.

Jeśli jednak masz więcej niż 50 lat i zachorujesz, wówczas pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni. Począwszy od 15. dnia choroby zasiłek wypłaci ZUS. Ta zasada dotyczy też osób wykonujących pracę nakładczą.

Jeżeli natomiast prowadzisz własną firmę – otrzymasz świadczenie z ZUS-u.

Warto wiedzieć!

Jeśli podejmujesz pierwszą pracę, to prawo do zasiłku uzyskasz po 30 dniach (tzw. okres wyczekiwania). W przypadku założenia firmy – po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.

W jakiej wysokości dostaniesz zasiłek

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. (przy leczeniu szpitalnym 70 proc.) twojej średniej pensji obliczonej z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.

Do 100 proc. świadczenia masz prawo tylko wtedy, gdy:

- jesteś w ciąży i zachorujesz,

- miałaś wypadek w pracy (w drodze do niej lub powrotnej),

- cierpisz na chorobę zawodową.

Zasiłek przysługuje maksymalnie przez 182 dni choroby. Jeśli jednak niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą – przez 270 dni.

Uważaj, bo mogą cię skontrolować

Na zwolnieniu musisz przestrzegać określonych zasad, inaczej mogą cię spotkać niemiłe konsekwencje. Jeśli masz zalecone leżenie, lepiej nie wychodź z mieszkania. Gdy nie masz takiego nakazu, to nie znaczy, że możesz np. wyjechać na urlop. To, jak wykorzystujesz zwolnienie, ma prawo skontrolować pracodawca, a także ZUS. Jeżeli kontroler uzna, że nie przestrzegasz zasad, zostaniesz ukarana. Stracisz zasiłek, a możesz nawet otrzymać wypowiedzenie z pracy, jeżeli pracodawca stwierdzi, że go oszukałaś.

Warto wiedzieć!

Pracodawca nie może rozwiązać z umowy pracownikiem w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności (np. choroby). Ma prawo to zrobić wówczas, jeśli osoba, która pracowała na etacie krócej niż 6 miesięcy, przebywa na zwolnieniu ponad 3 miesiące. Może też wypowiedzieć umowę pracownikowi, który pracuje dłużej niż pół roku, jeśli ten choruje ponad 272 dni.

