Praca zdalna to idealne rozwiązanie dla kobiet, które łączą rolę matki z życiem zawodowym, wykonują kreatywne zawody i cenią sobie wolność. Od jakiegoś czasu nastała w Polsce moda i powszechne zrozumienie pracodawców dla tego typu opcji zatrudnienia. Większość świadomych szefów zdaje sobie sprawę, że pracując w domu możemy być bardziej efektywne, a czasami nawet lepiej wykonywać powierzone nam zadania.

Fakt, że w obecnych czasach pracować #MożnaInaczej, nie tylko stacjonarnie w biurze przyczynił się do wzrostu grupy kobiet pracujących jako freelancerki. To sposób zawodowego funkcjonowania, który pozwala im jednocześnie pracować, wychowywać dzieci, podróżować i rozwijać się na różnych przestrzeniach życiowych. Najwięcej osób wykonujących pracę jako freelancer jest w Luksemburgu, Holandii, Belgii czy Danii, ale Polska jest już na dwunastym miejscu. Bo przecież w czym taka praca może być gorsza od tej wykonywanej w standardowy sposób? Jeśli terminy i deadline'y mimo pracy poza biurem są utrzymywane, pracodawca jest zadowolony, projekt wysłany na czas, to dlaczego nie współpracować z ludźmi na takich zasadach?



Wszystko zależy od osobowości

Pamiętajmy jednak, że praca zdalna wymaga od nas pewnego rodzaju i typu osobowości, dzięki której będziemy efektywni. Psychologowie podkreślają, że tego typu praca idealnie pasuje do osób, które świetnie zarządzają swoim czasem i potrafią się same motywować do działania. To typ charakteru, który nie zawsze potrafi wykonywać polecenia i działać w określonym zakresie czasowym np. od 9:00-17:00 i ceni sobie swobodę w tym zakresie. Wypadkową sukcesu pracy w domu jest właśnie nasza osobowość oraz umiejętność skupiania się na zadaniach, które mamy do wykonania. Jeżeli poziom naszej uwagi co chwilę przenosi się na inne czynności, lepiej sprawdzi się praca w biurze. Wtedy obecność innych pracujących osób będzie wpływała motywująco. Ale to nie znaczy, że każdemu z nas nie przydałoby się kilka dni pracy zdalnej w miesiącu.

Ale przecież #MożnaInaczej

Jeśli obawiasz się, że nie jesteś stworzona typowo do pracy zdalnej, lubisz kontakt z ludźmi, więzi które zawierasz w biurze i pracę w zespole, ale czasami brakuje Ci chwili żeby przemyśleć i popracować w samotności, a przestrzeń biurowa nie daje Ci możliwości odłączenia się na godzinę od zespołu. Powinnaś pomyśleć o pracy w biurze z możliwością pracy zdalnej, co jakiś czas. Wystarczy dobrze uargumentować swoje spostrzeżenia szefowi i przekonać go, że taki cykl twojej pracy może mieć pozytywne przełożenie na wyniki. Jestem przekonana, że zrozumie i przystanie na Twoją propozycję, przynajmniej na okres próbny.



