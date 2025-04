Zapewne nieraz, czytając gazetę czy przeglądając strony internetowe spotkałaś się z określeniem "firma odpowiedzialna społecznie". Ale czy zastanawiałaś się, co to oznacza?

Reklama

Społeczna odpowiedzialność biznesu - definicja

Społeczna odpowiedzialność biznesu (od ang. corporate social responsibility – CSR) – jest to koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa uwzględniająca interesy społeczne i ochronę środowiska.

Zgodnie z nową definicją Komisji Europejskiej CSR to "odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.CSR według ONZ.

Inną szeroką definicję społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawia idea Global Compact. W czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 roku sformułowano 10 zasad którymi powinny kierować się firmy, organizacje oraz indywidualne osoby w codziennej działalności. Dotyczą one:

praw człowieka (przestrzeganie praw człowieka i eliminacja wszelkich przypadków ich łamania przez firmę);

standardów pracy (poszanowanie wolności stowarzyszania się, eliminacja pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci);

ochrony środowiska naturalnego (podejmowanie inicjatyw odpowiedzialności ekologicznych, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych technologii);

przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach.

Skąd to się wzięło

Jako pierwszy problem CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) opisał Andrew Carnegie, w odniesieniu do praktyk monopolistycznych korporacji oraz metod, mających ochronić społeczeństwo przed narastającym wyzyskiem. W swojej definicji opierał się na dwóch zasadach. Pierwsza to zasada dobroczynności – nakazuje bogatym, aby pomagali biednym. Druga – zasada powierniczości. Zgodnie z nią najbogatsi powinni zarządzać dobrem w imieniu pozostałych ludzi; co za tym idzie bogactwo powinno być zarządzane w sposób akceptowany społecznie przez wszystkich obywateli.

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo to takie, które spełnia nie tylko wymogi formalne i prawne, ale prowadzi zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska. W praktyce oznacza to, że jego lider jest:

wrażliwy na sprawy, które oddziałują na życie osób, z którymi żyje i pracuje,

rozumie warunki panujące w społeczeństwie, co pozwala mu wywierać na nie pozytywny wpływ,

analizuje społeczne skutki podejmowanych decyzji finansowych i biznesowych, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko,

ma świadomość co do sposobów uzyskiwania wyników produkcyjnych i finansowych.

Rodzaje CSR

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa można podzielić na wewnętrzną oraz zewnętrzną. Ta pierwsza dotyczy przede wszystkim tego czy przedsiębiorstwo stosuje zasadę odpowiedzialności w ramach swojej wewnętrznej struktury np. w stosunku do pracowników, (czy zapewnia im bezpieczną i godną pracę, jak zarządza zasobami ludzkimi, czy surowcami). Natomiast w zewnętrznej odpowiedzialności ważny jest m.in. stosunek do inwestorów i klientów, dbałość o środowisko naturalne oraz wpływ na lokalną społeczność.

Sposoby realizacji odpowiedzialnego biznesu

Firma odpowiedzialna społecznie m.in.:

prowadzi kampanie społeczne ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy;

podejmuje działania marketingowe uwzględniające potrzeby społeczne (tzw. marketing zaangażowany społecznie);

wdraża programy dla pracowników mające na celu na celu ich integrowanie wokół wspólnych wartości;

przygotowuje i publikuje raporty, które w transparenty sposób prezentują sposób zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej;

stosuje eko-znakowanie na opakowaniach lub etykietach produktów;

dba o ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów produkcji, transportu i logistyki;

podejmuje inwestycje społecznie odpowiedzialne;

propaguje wolontariat pracowniczy (jej pracownicy świadczą różnego rodzaju usługi na rzecz potrzebujących a firma wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie);

prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalającą na lepszą realizację wspólnych działań.

Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu

Firmy chcą być społecznie odpowiedzialne, bo dzięki temu zyskują m.in.

większe zainteresowanie inwestorów – kredytodawcy cenią sobie współpracę z firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty i odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem.

większą liczbę konsumentów, którzy zwracają uwagę na "ekologiczność" produktu lub usługi,

lepsze relacje ze społecznością i władzami lokalnymi

przewagę konkurencyjną nad innymi formami nie stosującymi CSR

lepszych fachowców (dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wzrasta jej atrakcyjność na rynku pracy).

Reklama

Przeczytaj również:

Jak założyć własną firmę?

Jak zachęcić dziecko do dbania o środowisko?