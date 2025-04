Pożyczka to umowa finansowa, na podstawie której jedna ze stron użycza pieniędzy, a druga zobowiązuje się je zwrócić na określonych warunkach. O ile kredyty są pod ścisłą kontrolą KNF, o tyle zasady pożyczek ustala sam pożyczkodawca.

Reklama

Pożyczka prywatna - co to jest?

Pożyczkę prywatną możemy otrzymać zarówno do rodziny czy przyjaciół, jak i nieznajomych. Warunek prywatności polega na tym, że nie może to być przedstawiciel instytucji finansowej czy urzędu.

Pożyczki prywatne możemy zaciągać na małe sumy bez podpisania umowy, ale jeżeli potrzebujemy większej kwoty, np. kilkaset złotych, powinniśmy spisać umowę. W przypadku pożyczki 1000 zł i więcej jest ona wymagana przez prawo.

Prywatna pożyczka od rodziny

Po pożyczkę prywatną możemy iść do znajomych i do rodziny. Zwykle pożyczymy wtedy bez dodatkowych kosztów, czyli oddajemy taką samą kwotę, choć to zależy od indywidualnych ustaleń stron.

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – 2 proc. pożyczanej kwoty. Zwolnione z tego podatku są umowy pożyczki do kwoty 9637 zł zawarte z członkami bliskiej rodziny, zaliczanej go I grupy podatkowej. Do tego grona należą małżonek, zstępni (np. dzieci), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), zięć, synowa, rodzeństwo, teściowie, pasierb, ojczym i macocha. Faktu pożyczki nie trzeba nawet zgłaszać.

Jeśli kwota pożyczki przekracza 9637 zł, skorzystasz z ulgi podatkowej o ile:

złożysz deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) w swoim urzędzie skarbowym. Masz na to 14 dni od zawarcia umowy;

udokumentujesz otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy, lub prowadzony przez SKOK albo przekazem pocztowym.

Natomiast, gdy pożyczasz od dalszego krewnego lub osoby obcej (np. koleżanki) podatek trzeba zapłacić, jeśli kwota pożyczki w okresie trzyletnim przekracza:

5 000 zł (od jednej osoby);

25 000 zł (od kilku osób).

Podatek płacisz od nadwyżki ponad te limity.

Uwaga! Okresy trzyletnie liczone są od dnia 1 stycznia 2009 r. Obecny rozpoczął się 1.01.2018 r.

Pożyczka prywatna od inwestora

Możemy też skorzystać z oferty pożyczkowej innych osób, które chcą na tym zarobić. Główną zaletą takiej pożyczki jest to, że możesz ją dostać, choć masz już inne zobowiązania finansowe. W przypadku banku nie byłoby to możliwe. Nie musisz też przedstawiać pliku dokumentów, ani obawiać się, że inwestor sprawdzi cię w rejestrach BIK czy KRD.

Pożyczki prywatne możesz też znaleźć na portalach internetowych – nazywane są też pożyczkami społecznościowymi. Jak to działa? Rejestrujesz się na serwisie i przechodzisz specjalną weryfikację. Potem przygotowujesz swoją aukcję pożyczkową, wpisując, ile i na jak długo chcesz pożyczyć pieniądze. Jeśli oferta wzbudzi zainteresowanie, zgłoszą się osoby zainteresowane; pieniądze możesz otrzymać od jednej osoby, lub na zasadzie "zbiórki" – od kilku.

Pożyczki prywatne dotyczą różnych kwot – od niewielkich, rzędu kilkaset złotych, do nawet kilkuset tysięcy zł. Wszystko zależy od tego, jakie potrzeby ma pożyczkobiorca, a jakimi środkami dysponują pożyczkodawcy.

Zasady ich udzielania określają strony umowy.

Pożyczkodawcy z reguły wymagają zabezpieczenia - może być to weksel in blanco a przy większych kwotach zastaw lub hipoteka.

Uwaga! Zawsze należy sporządzić umowę, w której zawarte będą dane obu stron, pożyczona kwota i warunki spłaty długu. Umowa powinna być sporządzona w ten sposób, żeby nie było wątpliwości co do tego, kiedy dług ma zostać oddany i co stanie się w przypadku opóźnienia lub braku spłaty.

Warto wiedzieć. Pożyczki prywatne gotówkowe są objęte obowiązkiem odprowadzenia podatku PCC. Stanowi on o2 proc. pożyczonej kwoty. Opłaty tej nie trzeba uiszczać, gdy pożyczasz do firmy pożyczkowej.

Pożyczki do 1000 zł są wolne od podatku i obowiązku składania deklaracji PCC-3 .

Pożyczki prywatne gotówkowe – formalności

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

dane osobowe pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy

wysokość zobowiązania,

termin spłaty

formę zwrotu należności, czyli liczbę i wysokość rat

oprocentowanie.

W umowie powinna znaleźć się informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności.

Przed podpisaniem umowy warto bardzo uważnie ją przeczytać.

Lepsza pożyczka prywatna czy parabankowa

Jeśli rozważasz, jaką wziąć pożyczkę, sprawdź, jakie są podobieństwa i różnice między inwestorem a parabankiem. Odpowiedź na pytanie "co lepsze" nasuwa się sama.

Nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia, kiedy decydujesz się na pożyczkę prywatną. Firmę parabankową możesz sprawdzić, np. przez KNF i masz pewność, że jest wiarygodna. W obu przypadkach formalności są ograniczone do minimum. Zwykle też nie jest sprawdzana twoja zdolność kredytowa, choć są firmy parabankowe, które to robią. Różnice dotyczą kosztów i podatku. Przy pożyczkach pozabankowych wszystko podlega regulacjom zawartym w ustawie antylichwiarskiej. Maksymalne oprocentowanie nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, a pozostałe koszty to, co najwyżej 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej sumy w stosunku rocznym. W przypadku pożyczki prywatnej pożyczkodawca sam ustala oprocentowanie i warunki spłaty. Pożyczając od osoby prywatnej musisz zapłacić 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnej. Opłaty tej nie trzeba uiszczać, gdy o środki wnioskujesz do firmy specjalizującej się w udzielaniu pożyczek.

Reklama

Przeczytaj również:

Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy?

Jak sprawdzić firmę parabankową?