Przygotowywanie domowych przetworów wcale nie jest tak czasochłonne i pracochłonne jak się powszechnie uważa. Przy dobrej organizacji pracy w jeden dzień zapełnisz kilka półek spiżarni.

Reklama

Jeśli znajdziesz tanie warzywa i owoce, koszt jednego słoiczka - w porównaniu z tym ze sklepowej półki - będzie co najmniej o połowę mniejszy. Większości przetworów wcale nie musisz pasteryzować, a więc nie zużyjesz energii. Z kolei słoiki możesz mieć za darmo, z odzysku.

Sposób na oszczędzanie na jedzeniu - domowe przetwory:

1. Przygotowanie słoików

Jeśli dotąd nie gromadziłaś w piwnicy szklanych opakowań np. po oliwkach, majonezie, zacznij to robić. Przechowuj umyte i wyparzone, bez pokrywek. Dobrze wysuszone nakrętki trzymaj osobno, np. w papierowej torbie, aby nie rdzewiały. To idealne opakowania na domowe przetwory. Warto też popytać sąsiadów czy nie mają zbędnych słoików. Dobrym ich źródłem jest osiedlowy pojemnik do segregacji szklanych opakowań.



2. Tanie surowce

Najwięcej zaoszczędzisz, jeśli będziesz robić przetwory wtedy, gdy owoce i warzywa są najtańsze.

W przypadku moreli, brzoskwini, wiśni, porzeczek jest to koniec lipca.

porzeczek jest to Gruszki, pomidory, ogórki mają dobrą cenę w sierpniu.

mają dobrą cenę Jabłka, papryka, fasolka, kapusta – we wrześniu.

Najłatwiej kupuje się warzywa i owoce na bazarach. Jednak wracając np. z wakacji, warto zatrzymać się przy gospodarstwie oferującym produkty na sprzedaż. Często tam jest najtaniej. Oczywiście właściciele działek mają surowce za darmo.

3. Niedrogie cukier, przyprawy i dodatki

Jeśli robisz dużo przetworów i potrzebujesz kilkanaście kg cukru, poszukaj najtańszego w okolicznych supermarketach i hurtowniach. Gdy kupujesz tzw. zestaw do kiszenia ogórków (chrzan, koper), zastanów się, jak duży pęczek potrzebujesz. Niewykorzystana porcja zepsuje się, a ty stracisz pieniądze. Dobrze też przemyśl, czy opłaca się kupować żelfix. Dżemy z jego dodatkiem robi się błyskawicznie, jednak trochę inaczej smakują. Żelfixy umożliwiają wprawdzie robienie mniej słodkich przetworów, ale sporo kosztują (torebka za 3–4 zł wystarcza na 1 kg owoców) i zawierają konserwant.

Ile zaoszczędzisz na domowych przetworach?

Cena domowych mrożonek. Jeśli zamrażalnik o poj. 77 l wypełnisz owocami w cenie ok. 4 zł za kg, wydasz 300 zł. Prąd zużywany przez energooszczędną lodówkę w ciągu roku kosztuje wprawdzie 170 zł, ale przecież, niezależnie od tego co i ile masz w zamrażarce, lodówka i tak cały czas działa. W sumie koszt całkowity to 470 zł. Kupując zimą tę sama ilość mrożonych owoców w sklepie (po ok. 6 zł/0,5 kg) musiałabyś wydać 900 zł. Zyskujesz więc co najmniej 430 zł.

Jeśli zamrażalnik o poj. 77 l wypełnisz owocami w cenie ok. 4 zł za kg, Prąd zużywany przez energooszczędną lodówkę w ciągu roku kosztuje wprawdzie ale przecież, niezależnie od tego co i ile masz w zamrażarce, lodówka i tak cały czas działa. W sumie Kupując zimą tę sama ilość mrożonych owoców w sklepie (po ok. 6 zł/0,5 kg) musiałabyś wydać 900 zł. Cena swojskiego dżemu. Z 1 kg owoców (ok. 4 zł) i ok. 0,5 kg cukru (1,5 zł) wychodzą 4 słoiki dżemu. Koszt słoika: 1,40 zł. Doliczając gaz, będzie to nie więcej niż 2 zł. Taki sam słoik przeciętnego dżemu ze sklepu kosztuje 3,50 - 4 zł. W dodatku jest w nim tylko 35-40 proc. owoców.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".