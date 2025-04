Reklama

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno praktycznie na każdym aspekcie życia. Po ataku paniki, nastąpiło zmęczenie obecną sytuacją i ciągła niepewność. Zmieniły się nasze przyzwyczajenia, relacje z innymi osobami, sposób spędzania wolnego czasu, czy też sposób w jaki się przemieszczamy. Pandemia w dużym stopniu wpłynęła także na sytuację na rynku pracy, która dla wielu branż okazała się destrukcyjna. Tylko w maju 2020 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oszacowało wzrost bezrobocia o 0,2%. Zaczęliśmy się obawiać o własne zdrowie i swoich bliskich, dodatkowo pojawia się strach o sytuację finansową, która jak nigdy dotąd jest niestabilna.

Rynek pracy a koronawirus

Pandemia to ekstremalna sytuacja, z którą praktycznie wszyscy zmierzyliśmy się po raz pierwszy. Cały świat musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która ma wpływ na gospodarkę, edukację i zwyczaje milionów ludzi. W Polsce jak i na świecie nastąpiła rewolucja zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Ciekawe wnioski przedstawia badanie „Kobiety w dobie pandemii COVID-19”, które zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2020 roku przez IQS.

W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 800 kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Na pytania odpowiadały kobiety z wykształceniem niższym, średnim i wyższym, mieszkające na wsi, w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, do 500 tysięcy mieszkańców i powyżej 500 tysięcy mieszkańców.



Na pytanie o emocje towarzyszące pandemii 67% ankietowanych wskazało obawę o zdrowie swoje i najbliższych osób, 59% kobiet wyraziło również obawę o sytuację finansową. Strach ten dotyczy również znacznego wzrostu cen żywności (84%) oraz obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia (40%). Zmiany zawodowe związane z epidemią koronawirusa, są odczuwalne najbardziej przez kobiety w wieku od 24 do 34 lat. Nową rzeczywistością dla niektórych branż jest praca zdalna, którą zadeklarowało 22% ankietowanych, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Wśród wszystkich ankietowanych aż 12% kobiet straciło dotychczasowe zatrudnienie, a 14% pracuje w zmniejszonym wymiarze czasowym.

Praca zagranicą

Rodzinny rynek pracy może nie odpowiadać oczekiwaniom finansowym w nowej rzeczywistości i wiele kobiet zastanawia się nad pracą zagranicą, przy zachowaniu właściwych środków ostrożności podczas takiego wyjazdu. W odpowiedzi na pytanie dotyczące wykonywania zawodu po odpowiednim przeszkoleniu, najchętniej wybierano pracę recepcjonistki, pomocy kuchennej, czy też opiekunki seniorów.

Zachowaj płynność finansową

Sprawdzonym wyjściem dla osób, które szukają zatrudnienia w tych niełatwych czasach, może być praca w roli opiekunki osoby starszej. W państwach demograficzne starzejących się, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania, zapotrzebowanie na usługi tego typu stale rośnie. Zarobki jako opiekunka seniora są znacznie atrakcyjniejsze niż w kraju. Pracę jako opiekunka osób starszych można traktować jako stałe źródło dochodu, ale także jako pracę tymczasową umożliwiającą przypływ gotówki. Dodatkowo w sezonie można zdobyć bonus, który jest doliczany do standardowego wynagrodzenia. Wybierając firmę opiekuńczą, należy zwrócić szczególną uwagę na procedury związane z wyjazdem podczas pandemii, które zapewnią bezpieczeństwo opiekunek na kontrakcie. Jedną z takich firm zachowujących najwyższe środki bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu jest Promedica24. Jest zdecydowanym liderem na rynku opiekuńczym, który stosuje się do ogólnych zasad higieny oraz zaleceń przekazywanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, WHO oraz polskie organizacje rządowe. Stworzyła dedykowany poradnik dla opiekunek oraz informuje na swojej stronie internetowej na bieżąco o zmianach związanych z regulacjami: promedica24.com.pl/aktualnosci/news-koronawirus-w-polsce-i-europie-co-trzeba-wiedziec/.

Zastanawiałaś się nad pracą w roli opiekunki osoby starszej? Promedica24 poszukuje młodych kobiet, które chciałby wspomóc seniorów w równie trudnym dla nich czasie. Nie musisz mieć wykształcenia medycznego – najważniejsze jest doświadczenie w opiece nad osobami starszymi oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub dobra znajomość języka angielskiego. W tych niełatwych czasach Promedica24 oferuje legalną i dobrze płatną pracę. Firma bierze na siebie organizację pobytu za granicą, zapewnia transport i zakwaterowanie. Nowo zatrudnione osoby mogą wziąć udział w szkoleniach, które przygotowują do pełnienia funkcji opiekuna.

Jeżeli jesteś zainteresowana opieką nad seniorem w Niemczech lub Anglii, aplikację możesz złożyć za pośrednictwem strony internetowej https://promedica24.com.pl/. Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin, przedstawi szczegóły współpracy i odpowie na wszystkie Twoje pytania.



Materiał powstał z udziałem firmy Promedica24