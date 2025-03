W dniach 3-5 września, malowniczy Karpacz stanie się centrum kluczowych dyskusji na temat przyszłości gospodarki, polityki i społeczeństwa. Tegoroczne Forum Ekonomiczne, odbywające się pod hasłem „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”, stanowi wyjątkową platformę dla niezwykłych kobiet, które nie tylko zmieniają oblicze współczesnego świata, ale także wytyczają nowe ścieżki dla przyszłych pokoleń.

Liderki, innowatorki, przedsiębiorczynie i działaczki społeczne – wszystkie one przybywają do Karpacza, by dzielić się swoimi doświadczeniami i wizjami na temat tego, jak wspólnie możemy budować lepszą przyszłość. To ich działania i decyzje będą kształtować nadchodzące dekady, a Forum Ekonomiczne staje się przestrzenią, gdzie wyjątkowe kobiety mogą zainspirować i zmobilizować do działania młodsze koleżanki, pokazując, że przyszłość jest w rękach kobiet.

Jedną z najgłośniejszych liderek na Forum będzie Nicole Alexander – wykładowczyni New York University oraz była szefowa marketingu globalnego Mety (Facebook). Uważana za jedną z wiodących postaci światowego marketingu, opowie o roli platform społecznościowych w budowaniu marki osobistej i korporacyjnej.

W dobie cyfrowej, media społecznościowe stały się potężnym narzędziem komunikacji, a umiejętne ich wykorzystanie może zadecydować o sukcesie lub porażce każdej inicjatywy. Nicole Alexander podzieli się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu markami w wirtualnym świecie, ukazując, jak właściwie kreowana obecność online może stać się fundamentem trwałego sukcesu.

Na tegorocznym Forum nie zabraknie również głosu Ministry Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, wiodącej postaci polskiego rządu, która przyczyniła się do wprowadzenia w Polsce renty wdowiej. Ministra podczas wydarzenia wygłosi swój keynote speech, poświęcony zagadnieniom z dziedziny polityki społecznej i pracowniczej.

Wśród zaproszonych panelistek znajdują się również zasłużone dla polskiego sportu sportowczynie. W panelu Kluby sportowe contra... smartfon wystąpi Izabela Monika Bełcik - polska siatkarka, grająca na pozycji rozgrywającej, reprezentantka Polski w latach 1999-2015, Mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku oraz Brązowa Medalistka ME z 2009 r. W 2022 roku została ponadto podczas Gali obwołana siatkarką 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki. Obok niej, w panelu pojawi się Kamila Lićwinko, lekkoatletka, rekordzistka Polski w skoku wzwyż, Olimpijka z Rio de Janeiro i Tokyo. Po zakończeniu kariery sportowej założycielka Akademii Młodych Mistrzów, członkini Rady Kobiet przy Prezydencie Białegostoku, Ambasadorka Fundacji Naszpikowani i Fundacji Sportowcy Dzieciom.

Podczas Forum nie zabraknie także również autorek książek, które w swoich pracach przedstawiają inspirujące historie kobiet, które chcą osiągać wyżyny swoich możliwości. Karolina Wasielewska poprowadzi fascynujące spotkanie poświęcone książce „Polka gola! O kobietach w futbolu”, które rzuci światło na mało znaną, ale coraz bardziej znaczącą rolę kobiet w świecie piłki nożnej.

W rozmowie tej poruszone zostaną kwestie przełamywania stereotypów, walki o równouprawnienie w sporcie oraz rosnącej obecności kobiet zarówno na boiskach, jak i w strukturach zarządzających. Autorka opowie, jak kobiety zdobywają przestrzeń w tym zdominowanym przez mężczyzn sporcie.

Na Forum odbędzie się również rozmowa o roli kobiet w samorządach. Magdalena Szefernaker w swojej książce „Samorząd na obcasach”, porusza istotny temat obecności kobiet w życiu publicznym i samorządowym. W książce poznajemy kulisy pracy pań wójtów, burmistrzyń i prezydentek, ich zmagania z licznymi trudnościami i przeszkodami, radość z sukcesów, osiągniętych często kosztem czasu dla najbliższych. To niewątpliwie inspirująca książka pokazująca, jak wielką wartość wnoszą kobiety do lokalnych wspólnot, choć często ich droga na szczyt nie była usłana różami.

XXXIII Forum Ekonomiczne w Karpaczu to wyjątkowa okazja do rozmów o kluczowej roli kobiet w kształtowaniu przyszłości. Uczestnicy będą mieli szansę wysłuchać inspirujących prelekcji, uczestniczyć w fascynujących panelach oraz spotkać liderki, które aktywnie zmieniają świat na lepsze. Tegoroczne Forum podkreśla, że kobiety mają decydujący wpływ na każdą sferę życia, a ich znaczenie w budowaniu przyszłości będzie nieustannie rosnąć. Głównym Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

