Szkoła tańca to dość specyficzny pomysł na biznes, ale jeśli osoba, która pragnie ją otworzyć potraktuje to jako życiowe wyzwanie i pasję, na pewno się uda. Trzeba oddać się tej pracy i kreatywnie myśleć a szanse na sukces są ogromne. Pewnie dlatego najłatwiej będzie osobie, która sama tańczy, jednak nie jest to konieczne.

Reklama

Oferta

Bardzo ważnym elementem otwarcia szkoły będzie przemyślenie dokładne, jaką zaproponować ofertę. Jest bardzo wiele możliwości a Ty musisz wybrać tę, która będzie miała w twojej okolicy największą szansę powodzenia. Warto zakładając szkolę tańca pomyśleć o urozmaiceniu oferty i tak obok zawsze popularnego tańca towarzyskiego zaoferować uczniom inne jego style np. taniec irlandzki, break dance, hip-hop, taniec sportowy, czy też zajęcia dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych itd.

Na pewno będą przychodzić do Ciebie osoby, które po prostu będą chciały nauczyć się tańczyć podstawowych tańców, ale przyjdą też tacy, dla których taniec będzie stanowił życiowe hobby. Pomyśl więc o różnych formach, kursach i różnych klientach. Musisz rozpatrzyć różne możliwości, skonstruować ofertę otwarcia i ewentualnie rozszerzać ją. W szkole tańca możesz zaoferować zajęcia grupowe i indywidualne, kursy dla narzeczonych, zajęcia dla dzieci, różne stopnie kursów od podstawowego do zaawansowanego.

Polecamy: Jak założyć salon fryzjerski?

Poza tym pamiętaj, że w tańcu też panuje moda, która się zmienia. Otwierając szkołę śledź panujące trendy i odpowiadaj na nie, organizując konkretne kursy (taniec nowoczesny, latynoamerykański, stepowanie, flamenco i inne). Pamiętaj, że żaden wiek nie zły aby zacząć tańczyć, możesz więc pomyśleć o specjalnych kursach dla ludzi starszych, emerytów.

Programy partnerskie

Ciekawą propozycją, która możesz wykorzystać i która może być stałym źródłem części Twoich dochodów jest stworzenie programu partnerskiego dla firm. W ramach takiej współpracy, szkoła otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w zamian za prowadzenie kursów dla pracowników firmy (może to być np. w ramach, coraz częściej oferowanych przez firmy, pozapłacowych programów świadczeń dla pracowników).

Reklama

Współpraca z klubami

Inną możliwością rozwoju Twojej firmy jest nawiązanie współpracy z klubem, dyskoteką. Dzięki temu Twoi kursanci będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. Klub zorganizuje imprezę a Ty, w zamian za jego reklamę i dostarczenie gości, nie płacisz za organizację imprezy.