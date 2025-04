Co więcej, część z firm okazuje się nie być do końca godnymi zaufania. Jak dowodzi lista ostrzeżeń publicznych KNF (Komisji Nadzoru Finansowego), wobec części instytucji finansowych, które udzielają pożyczek, zgłoszono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zatem skąd pożyczyć pieniądze, by uzyskać potrzebną kwotę, a przy tym cieszyć się bezpieczeństwem transakcji? Podpowiadamy!

Skąd pożyczyć pieniądze?

Kredyty bankowe mają to do siebie, że na decyzję i wypłatę pieniędzy trzeba zwykle trochę poczekać. Dlatego wiele osób wybiera pozabankowe instytucje finansowe – w ich przypadku można mieć na koncie pożyczoną kwotę nawet tego samego dnia lub najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Tutaj pojawia się jednak inne ograniczenie; pożyczki pozabankowe oferują zwykle dużo niższą kwotę maksymalną od banków. Zwykle, ponieważ istnieje jeden wyjątek od tej niepisanej reguły.

Gdzie pożyczyć większe pieniądze?

Pożyczka w Smartney jest zdecydowanie bliższa produktom bankowym niż pozabankowym firmom pożyczkowym. Można uzyskać tam nawet 60 tysięcy zł; inne firmy udzielają zazwyczaj do kilku lub kilkunastu tysięcy. Co więcej, Smartney pozwala rozłożyć pożyczkę na wygodne niskie raty – aż do 96 miesięcy, czyli nawet 8 lat. Tym samym to mądra odpowiedź na pytanie, skąd pożyczyć pieniądze, gdy potrzebuje się większej kwoty.

Kolejne podobieństwo do usług bankowych dotyczy opcji skonsolidowania innych pożyczek online i to bez konieczności przedstawiania dokumentów – to jedyna pozabankowa instytucja finansowa, która udziela takiego wsparcia. Co jednak wyróżnia Smartney na tle banków, to sprawna weryfikacja wniosku - trwa tylko kilka minut, a wypłata pieniędzy jest zlecana błyskawicznie.

Dodatkowa kwestią, która przemawia za Smartney jako dobrego pożyczkodawcy, jest fakt, że to firma zarejestrowana w Polsce i wpisana do rejestru instytucji finansowych prowadzonego przez KNF. A przy tym nigdy nie znalazła się na liście ostrzeżeń KNF. Na swojej stronie internetowej przedstawiają pełen i bardzo czytelny rozkład kosztów pożyczki. Po zaznaczeniu interesującej Cię kwoty, od razu zobaczysz wysokość RRSO, kwotę odsetek, prowizji i całkowitej do spłaty.

Jak pożyczać pieniądze?

Kolejne pytanie, które nurtuje osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowej gotówki, to: jak pożyczać pieniądze? Lepiej robić to stacjonarnie, podczas spotkania z agentem lub doradcą – czy może online? Pod względem oszczędności czasu, dużo wygodniejszym rozwiązaniem okazują się szybkie pożyczki przez internet. Do złożenia wniosku wystarczy smartfon, komputer lub tablet, dane z dowodu osobistego oraz dostęp do bankowości internetowej.

W przypadku dużych pożyczek większość banków i pozabankowych instytucji finansowych wymaga również przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o dochodach. W Smartney nie trzeba załączać żadnych papierów ani wyciągów bankowych – wystarczą dane z dowodu osobistego. Po prostu składasz wniosek w kilka minut, a swoje dane potwierdzasz szybką, bezpieczną weryfikacją z kontem bankowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu Ty nie musisz skanować dokumentacji, a nikt inny nie może wziąć pożyczki na Twoje dane. Ochrona z obu stron!