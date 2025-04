W listach i mailach pytacie nas o szczegóły. Dzięki pomocy eksperta z ministerstwa rozwoju regionalnego chcemy dziś rozwiać część waszych ewentualnych wątpliwości.

Pracuję na etacie. Od dawna myślę o podniesieniu kwalifikacji na studiach podyplomowych. Przyznam, że dla mnie jest to spory wydatek. Dlatego też zastanawiam się, czy sama mogę ubiegać się o dofinansowanie nauki z funduszy unijnych?

Jako osoba fizyczna nie może Pani wystąpić o dotację unijną na studia podyplomowe. To uczelnie mają prawo ubiegać się o takie wsparcie. Ale może Pani skorzystać z nauki, która będzie częściowo finansowana przez Unię. Dla Pani ma to ogromne znaczenie, bo koszty studiów podyplomowych mogą zmaleć nawet do 1/5 kwoty.



Zajrzałam na podaną przez was stronę www.inwestycjawkadry.info.pl, ale nie znalazłam tam informacji o interesujących mnie studiach podyplomowych. Gdzie zatem powinnam szukać informacji o dokształcaniu dofinansowanym przez Unię?

Być może teraz na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl nie znalazła Pani kierunków studiów, które chciałaby by rozpocząć. Jednak radzę zaglądać na podany przez nas adres systematycznie, gdyż zapewne przed marcem tego roku pojawi się tam wiele nowych propozycji.

Proponuję również odwiedzać strony www.roefs.pl Znajdzie tamPani adresy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na większości z nich można zamówić newsletter, dzięki któremu na bieżąco będzie Pani informowana o dofinansowywanych kierunkach studiów oraz kursach w miejscu zamieszkania.

Dobrym rozwiązaniem jest także sprawdzanie stron internetowych uczelni wyższych.

Planuję rozpocząć studia dotowane przez Unię. Zastanawiam się, czy muszę mieć jakieś specjalne skierowanie przez pracodawcę na takie studia i czy muszę go o tym informować?

Chętni na studia z unijnym wsparciem już nie muszą mieć skierowania od pracodawcy. Wystarczą dobre chęci, zaświadczenie o zatrudnieniu i pieniądze na pokrycie 20 procent kosztów nauki.



Skoro studia podyplomowe dofinansowane przez Unię są płatne, kto w takiej sytuacji pokrywa resztę kosztów?

Studia podyplomowe w ramach Programu Kapitał Ludzki Działanie 2.1.1 są dofinansowane w 80 procent. Pozostałą część opłaty trzeba pokryć z własnej kieszeni. Proszę jednak pamiętać, że gdyby nie fundusze europejskie trzeba byłoby opłacić 100 proc. kosztów.

Kiedy prowadzi Pani działalność gospodarczą, to opłatę za naukę można wliczyć w koszty.

Jeśli zaś pracuje Pani na etacie, a studia podnoszą kwalifikacje zawodowe wtedy można starać się, żeby pracodawca zwrócił Pani

(w całości albo w części) ten wydatek. Ale uwaga! To zależy tylko od jego dobrej woli oraz siły Pani argumentów. Najpierw jednak... za naukę na studiach podyplomowych musi Pani zapłacić sama.



Dofinansowanie dla bezrobotnych

Jeśli osoba bezrobotna potrafi udowodnić, że studia pomogą jej znaleźć pracę powinna zgłosić się do urzędu pracy. I tam złożyć wniosek do starosty, który z Funduszu Pracy (uwaga: nie są to pieniądze z dotacji unijnych) może sfinansować do 100 proc. kosztów studiów, ale nie więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju.



Unijne stypendia dla uczniów i studentów

Finansową pomoc mogą otrzymać uczniowie szkół gimnazjalnych, licealnych oraz studenci. Warunki otrzymania stypendiów zależą od tego, jaki program jest realizowany w danym województwie. Najczęściej brane są pod uwagę: dochód na osobę w rodzinie, średnia ocen na świadectwie, sukcesy w konkursach, olimpiadach, niepełnosprawność, zamieszkanie na terenach wiejskich. Informacji na te tematy należy szukać w szkole, do której uczęszczają dzieci lub na stronie www urzędu gminy.