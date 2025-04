Zaczynamy poszukiwania! Aby zakończyły się sukcesem, najpierw powinnaś wiedzieć, jakie szkolenia w ogóle są organizowane, a także gdzie masz szukać informacji na ich temat.

Szkolenia przeprowadzane są w całym kraju. Możesz na nich uczyć się niemal wszystkiego: podszlifujesz język angielski, nauczysz się jak zostać gosposią na miarę XXI wieku, pogłębisz tajniki informatyki, poznasz nowy zawód, np. florystki. Są to szkolenia dla wybranych zawodów: nauczycieli, pielęgniarek, ale również dla bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, uwzględniają także konkretne przedziały wiekowe, np. prowadzone są dla osób do 25 lub po 45 roku życia.

Najczęściej informacje znajdziesz na stronach wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego, np. w zakładce: „Program Kapitał Ludzki”, „baza projektów”, “szkolenia”, „podpisane umowy”. Tam przeczytasz, jaka instytucja (fachowo nazywana operatorem projektu) kiedy, gdzie i jakie szkolenie przeprowadza.

Możesz szkolić się nie tylko w województwie, w którym mieszkasz. Informacje na ten temat znajdziesz w urzędach pracy lub marszałkowskich, zajrzyj też na stronę internetową www.inwestycjawkadry.pl – tam są informacje dotyczące szkoleń w całym kraju. A teraz... czas na twój ruch. Wybierz szkolenie, które uważasz za najlepsze dla siebie. Dzięki niemu być może znajdziesz zatrudnienie, zmienisz pracę albo awansujesz.

Zanim zaczniesz snuć plany, jak bardzo twoje życie się odmieni – sprawdź, czy w ogóle możesz wziąć udział w wybranym szkoleniu.

Zwykle informacje dla kogo przeznaczony jest projekt, znajdziesz na stronie internetowej instytucji, która organizuje szkolenie. Na wszelki wypadek zadzwoń i upewnij się. Bo może się okazać, że to szkolenie np. dla mam, które chcą wrócić do pracy po przerwie spowodowanej wychowaniem dzieci, a może tylko dla osób, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia.

Szkolenia często są bezpłatne. Czasem trzeba zapłacić za nie tylko częściowo. Warto upewnić się w tej kwestii. Jeśli dojeżdżasz na szkolenie do innego miasta, zazwyczaj otrzymasz zwrot kosztów. W przypadku szkoleń dla samotnych mam, które chcą znaleźć pracę po latach przerwy związanej z wychowaniem pociechy zdarza się, że zwracane są wydatki na opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć.

Jeżeli okaże się, że możesz się dokształcać, wypełnij wniosek i czekaj na informację.

Zakwalifikowałaś się? Gratulujemy!

Już czas na naukę...

To, ile trwa takie szkolenie zależy od instytucji, która je organizuje. Może to być jeden dzień, albo dwa – trzy miesiące. Jak wyglądają takie zajęcia? Najczęściej są to wykłady lub warsztaty z udziałem ekspertów.

Na koniec szkolenia najczęściej czeka cię egzamin sprawdzający twoją wiedzę. A potem otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Co ważne, często są to certyfikaty międzynarodowe.

Skończyłaś szkolenie, certyfikat masz już w kieszeni. Może teraz nabrałaś apetytu na kolejne dokształcanie. Poszukaj więc kolejnego...

Nie ma przeszkód, żebyś skorzystała z kolejnych szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji!

A może studia podyplomowe finansowane przez Unię?

To jest możliwe! Zajrzyj na stronę www.inwestycjawkadry.pl – tam, znajdziesz wszystkie wyższe uczelnie w kraju, które oferują studia podyplomowe dofinansowane przez Unię.

Uwaga! Studia są dofinansowane na ogół w 60 procentach. Kto pokryje resztę? Możliwości jest kilka. Oczywiście możesz to zrobić sama, np. gdy prowadzisz działalność gospodarczą. Jeśli pracujesz – porozmawiaj o takiej możliwości z szefem. A kiedy jesteś bezrobotna, ale wiesz, że studia pomogą znaleźć ci pracę – poproś o pomoc urząd pracy.