ANNA SZYBALSKA – IDZIK

PRACOWNIK DEPARTAMENTU INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO.

Reklama

Pracuję na etacie. Czy w takiej sytuacji, mogę się ubiegać o dofinansowanie na otwarcie własnego biznesu?

Generalnie, tak. Osoby pracujące mogą ubiegać się o dotacje w ramach Działania 6.2 (Wsparcie i promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia). Jednak najpierw radzę się dowiedzieć, czy taki projekt w ogóle jest realizowany w Pani województwie oraz, czy na pewno jest skierowany do osób pracujących. Może się bowiem zdarzyć tak, że wsparcie unijne skierowane jest tylko do osób, które np. są długotrwale bezrobotne albo matek, które po przerwie na wychowanie dziecka chcą wrócić do pracy.

Chciałabym razem z siostrą starać się o dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Myślimy o tym, żeby każda z nas ubiegała się o dofinansowanie osobno, ale pieniądze chcemy przeznaczyć na wspólną firmę? Czy to możliwe? Na jaką kwotę możemy liczyć?

Jest to możliwe, ale obydwie Panie musicie najpierw zakwalifikować się na szkolenie i przejść je, a potem przygotować dwa biznesplany dotyczące jednej firmy. Przykładowo jedna z was otworzy bar obiadowy i będzie przygotowywać posiłki, natomiast druga zajmie się usługami cateringowymi i rozwożeniem uprzednio przygotowanych dań. Warunkiem powodzenia będą dobre biznesplany, które uzasadnią pomysł. W tej sytuacji każda z Pań może ubiegać się o dotację w wysokości 40 tys. zł.

Już raz dostałam dotację na rozpoczęcie działalności. Czy jest możliwość, abym otrzymała wsparcie unijne na otwarcie drugiej firmy?

Niestety, nie. O dotację mogą ubiegać się tylko osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Jest natomiast możliwość starania się o dofinansowanie na nowe inwestycje dla istniejącej, także małej firmy, głównie w ramach programów regionalnych. Ale osoba, która otrzymała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi odczekać 2 lata, by ubiegać się o dotację na rozwój firmy.

Myślę o założeniu firmy. Kiedy powinnam ubiegać się o dotację: przed rejestracją, czy po wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

Wszystko zależy z jakich dotacji Pani chce skorzystać. Niektóre z nich, np. w ramach działania 6.2. Programu Kapitał Ludzki przeznaczone są dla osób, które chcą założyć firmę, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Inne (np. Działanie 8.1. Programu Innowacyjna Gospodarka) są dla tych, którzy już prowadzą firmę ale nie dłużej niż rok. Warto rozważyć co będzie korzystniejsze.

Gdzie powinnam szukać informacji na temat programów unijnych. Kto mi pomoże wybrać odpowiedni program?

Najprościej zajrzeć do Internetu, np. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl uzyska Pani takie informacje. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, które działają w każdym województwie. Tam można poradzić się mailowo, telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Porada jest bezpłatna.

Z tych programów warto skorzystać!

- Program Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – rozwój e-usług dla firm działających krócej niż rok.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia – dla każdego, kto myśli o własnej działalności gospodarczej.

Reklama

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie firmy z dotacją UE?

Tak naprawdę to wszyscy, którzy od roku nie prowadzą własnej firmy! Choć szkolenia – poprzedzające uzyskanie dotacji – skierowane są szczególnie do: osób do 25. lat lub po 45. roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet (głównie powracających lub rozpoczynających poszukiwanie pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci), mieszkańców małych miejscowości (do 25 tys. osób) i obszarów wiejskich.