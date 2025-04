Krok 1. Najpierw pomysł!

Zastanów się co umiesz robić, jakie masz doświadczenie i czym chciałabyś się zajmować. Rozważ czy twój biznes się opłaca, czy w okolicy znajdziesz klientów. Łatwiej ci będzie podjąć decyzję, jeśli przygotujesz sobie krótki opis przedsięwzięcia i jego szacunkowe koszty.

Reklama

Krok 2. Poszukaj instytucji.

Gdy chcesz się ubiegać o dofinansowanie na własny biznes – interesuje cię Program Kapitał Ludzki Działanie 6.2 (Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia). Zapamiętaj tę nazwę. Teraz ustal do jakiej instytucji (fachowo nazywanej Instytucją Wdrażającą) powinnaś się zwrócić. W ramce podajemy ich pełną listę. Znajdź instytucję właściwą dla miejsca zamieszkania. Tam dowiesz się, kto jest operatorem wsparcia (czyli do kogo mają zwrócić się osoby, które ubiegają się o dotacje na swoją firmę). Jeśli masz problem, zgłoś się do Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (wszystkie adresy znajdziesz np. na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Krok 3. Jakie masz szanse na dotację

Kiedy już wiesz gdzie się zgłosić, sprawdź czy możesz skorzystać z pomocy unijnej. Najczęściej takie wsparcie przeznaczone jest dla:

- osób, które nie mają pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,

- kobiet (szukających pracy po okresie, w którym zajmowały się wychowaniem dziecka),

- osób, które nie mają 25 lat,

- osób, które ukończyły 45 lat,

- niepełnosprawnych,

- mieszkańców miejscowości do 25 tysięcy osób, którzy planują podjąć pracę w zawodach niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą.

Koniecznie upewnij się, czy dofinansowanie jest dla wszystkich, czy tylko dla jednej grupy. Wiedz też, że nie możesz starać się o dotację jeśli w ostatnich 12. miesiącach prowadziłaś działalność gospodarczą.

Krok 4. Rekrutacja.

Jeśli możesz ubiegać się o dotację, to teraz czeka cię rekrutacja. Bo fakt, że możesz składać wniosek o pomoc unijną nie oznacza, że na pewno ją otrzymasz. Rekrutacja to na ogół rozmowa, czasem testy psychologiczne. Organizowane są po to, żeby sprawdzić czy masz predyspozycje do prowadzenia firmy.

Krok 5. Szkolenie.

Kiedy pomyślnie przejdziesz rekrutację, zostaniesz skierowana na obowiązkowe szkolenie. Tam nauczysz się jak prowadzić swoją firmę, ale też jak napisać biznesplan, który decyduje o przyznaniu dotacji.

Krok 6. Składasz wniosek

Po szkoleniu masz czas na przygotowanie i złożenie wniosku. Pamiętaj, że możesz wystąpić o:

- przyznanie pomocy finansowej z UE nawet do 40 tysięcy złotych,

- wsparcie pomostowe, czyli dotację w wysokości ok. 1100 miesięcznie,

- szkolenie połączone ze wsparciem doradczym.

Choć możesz ubiegać się aż o 40 tysięcy złotych to realna wysokość pomocy zależy od przygotowanego przez ciebie kosztorysu. Nie zapomnij także, że warto ubiegać się o tzw. wsparcie pomostowe. Te pieniądze przydadzą ci się na rozruch biznesu. Dzięki nim opłacisz, np. księgową, najem lokalu, media, czy internet. Wsparcie pomostowe może być wypłacane przez 6 miesięcy (przy dobrej argumentacji nawet przez 12 miesięcy!).

Krok 7. Ocena wniosku.

Jeśli komisja pozytywnie rozpatrzy twój wniosek otrzymasz promesę (przyrzeczenie wypłaty dotacji). Najczęściej otrzymasz ją w dwóch częściach: 80 proc. jako zaliczkę i 20 proc. jako rozliczenie wydatków. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przez co najmniej 12 miesięcy będziesz prowadziła firmę. Gdy twój wniosek zostanie odrzucony, spróbuj owiedzieć się, jakie błędy popełniłaś i staraj się o dotację ponownie.

Monika Szymańska

konsultacja tekstu: Anna Szybalska-Idzik ekspert Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Tu znajdziesz kto i kiedy realizuje projekty

Reklama

DOLNOŚLĄSKIE Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Wałbrzychu www.pokl.dwup.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE WUP w Toruniu www.wup.torun.pl/pokl

LUBELSKIE WUP w Lublinie www.wup.lublin.pl

LUBUSKIE WUP w Zielonej Górze www.wup.zgora.pl

ŁÓDZKIE WUP w Łodzi www.wup.lodz.pl

MAŁOPOLSKIE WUP w Krakowie www.wup-krakow.pl

MAZOWIECKIE Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu

OPOLSKIE WUP w Opolu www.pokl.opole.pl

PODKARPACKIE WUP w Rzeszowiewww.wup-rzeszow.pl

PODLASKIE Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego www.pokl.wrotapodlasia.pl

POMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl

ŚLĄSKIE WUP Województwa Śląskiego www.wup-katowice.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE WUP w Kielcach www.wup.kielce.pl/pokl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE WUP w Olsztynie www.up.gov.pl/pokl

WIELKOPOLSKIE WUP w Poznaniu www.wup.poznan.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE WUP w Szczecinie www.wup.pl