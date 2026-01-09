Aż 42 proc. polskich przedsiębiorczyń deklaruje, że w ostatnim roku sytuacja finansowa ich firmy uległa poprawie, jak wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Finanse i rentowność firm. Podsumowanie roku i prognozy”. Blisko co piąty (24 proc.) biznes prowadzony przez kobietę nie odnotował zmian w tym zakresie, ale 28 proc. respondentek przyznaje, że w ciągu minionych 12 miesięcy sytuacja finansowa prowadzonego przez nie przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu. Badanie towarzyszące XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką przeprowadziła Grupa 4P.

Blisko połowa ankietowanych przedsiębiorczyń ocenia sytuację finansową swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą, ponad ⅓ jako przeciętną, a 10 proc. – złą. Co trzecia z respondentek prowadzących własną firmę deklaruje, że spodziewa się w tym roku wzrostu działalności i zysków.

Kobiece biznesy w Polsce charakteryzują się dziś dużą odpornością i dojrzałością w podejściu do zarządzania finansami. Przedsiębiorczynie potrafią realnie oceniać swoją sytuację i elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Jednocześnie nie rezygnują z planów rozwojowych, nawet w wymagającym otoczeniu gospodarczym. To połączenie rozwagi i ambicji coraz wyraźniej definiuje współczesną przedsiębiorczość Polek – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Co 6. polska przedsiębiorczyni ma marżę ponad 40 proc. na swoje usługi

Blisko co dziesiąta (9 proc.) polska przedsiębiorczyni przyznaje, że średnia marża netto na oferowanych przez nią produktach lub usługach wynosi poniżej 10 proc. Jednak 17 proc. ankietowanych deklaruje, że ich marża netto to ponad 40 proc. Blisko ⅓ (32 proc.) respondentek prowadzących własną firmę nie potrafi wskazać ile wynosi ich zysk, po odliczeniu ponoszonych kosztów.

Prowadzenie biznesu w obecnych warunkach wymaga dużej uważności i elastyczności w zarządzaniu firmą. Przedsiębiorczynie funkcjonują dziś w środowisku rosnących kosztów i zmiennych warunków rynkowych, dlatego coraz większego znaczenia nabiera dobre planowanie oraz dostęp do rozwiązań wspierających codzienne prowadzenie działalności, także tych cyfrowych. Upraszczanie procesów i porządkowanie obszarów operacyjnych pozwalają skupić się na rozwoju i długofalowych celach, co bezpośrednio wpływa na odporność firm – komentuje Magdalena Chudzikiewicz, General Manager home.pl, partnera kategorii Startup Roku.

Przedsiębiorczynie zapytane o wpływ inflacji na ich działalność najczęściej wskazują kwestie finansowe – wzrost kosztów prowadzenia działalności (53 proc.) oraz konieczność podnoszenia cen usług lub produktów (39 proc.). W dalszej kolejności mówią o spadku popytu i liczby klientów (22 proc.) oraz trudnościach w planowaniu i prognozowaniu (21 proc.). Co siódma przedsiębiorczyni doświadczyła z kolei presji płacowej ze strony pracowników (14 proc.), a jedynie 8 proc. ankietowanych wskazuje na nowe możliwości rynkowe.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” powstał w ramach XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce. Termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych zostaje wydłużony do 18 stycznia 2026 r.

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek prowadzących własną firmę w wieku 18-70 lat.

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić zarówno siebie, jak i nominować przedsiębiorczynie, którą chcielibyśmy wyróżnić, korzystając z formularza online na stronie www.konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych:

Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych,

Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych,

Start-up Roku,

Mikrobiznes,

Liderka w Nowych Technologiach,

Przedsiębiorcza Cudzoziemka.

Nominacje przyjmowane są do 31 grudnia br., a zgłoszenia konkursowe do 18 stycznia 2026 r.

