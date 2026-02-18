Blisko 3 na 4 polskie przedsiębiorczynie posiadają oszczędności, jak wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości”. Aż 48 proc. kobiet prowadzących własną firmę deklaruje, że odłożone środki dają im poczucie bezpieczeństwa. 18 proc. posiada oszczędności w kwocie od 4-krotności do 6-krotności miesięcznych dochodów, z kolei 21 proc. dysponuje sumą od 7-krotności do 12-krotności dochodów, a w przypadku 7 proc. są to oszczędności w wartości ponad rocznych dochodów. Aż 28 proc. przedsiębiorczyń przyznaje, że nie dysponuje żadnymi oszczędnościami. Badanie towarzyszące XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką przeprowadziła Grupa 4P.

– Dane pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce opiera się na świadomym zarządzaniu finansami i myśleniu długoterminowym – komentuje Olga Kozierowska, inicjatorka konkursu Sukces Pisany Szminką. – Oszczędności i odpowiedzialne podejście do zobowiązań pozwalają budować realną odporność firm i dają kobietom poczucie stabilności. To takie kompetencje chcemy wzmacniać poprzez nasze inicjatywy, pokazując, że przedsiębiorczość to nie tylko codzienne prowadzenie firmy, ale także strategiczne myślenie o finansach na lata.

Czy Polacy są w stanie oszczędzać?

Ponad połowa (52 proc.) ogółu badanych Polaków posiadających odłożone środki deklaruje, że zgromadzona kwota daje im poczucie bezpieczeństwa. Wyniki wskazują, że 16 proc. badanych posiada od 4-krotności do 6-krotności miesięcznych dochodów, 13 proc. ankietowanych – od 7-krotności do 12-krotności. Z kolei u 6 proc. respondentów jest to wartość ponad rocznych dochodów. Ponad ⅓ uczestników badania przyznaje, że nie dysponuje żadnymi oszczędnościami.

Ponad połowa przedsiębiorczyń posiada zaciągnięte kredyty lub pożyczki. Najczęściej jest to kredyt hipoteczny (30 proc.) oraz kredyty gotówkowe, samochodowe lub leasing (27 proc.). Z kolei 16 proc. respondentek prowadzących własną firmę deklaruje, że spłaca zakupy na raty lub kartę kredytową (16 proc.). Dług u znajomych bądź rodziny ma 7 proc., a pożyczkę pozabankową – 1 proc. Dwie na trzy badane posiadające firmę deklarują, że zawsze spłaca posiadane zobowiązania w terminie, zgodnie z harmonogramem spłat. Ponad ⅕ przedsiębiorczyń przyznaje, że zdarza im się spóźniać z płatnościami – 9 proc. wskazuje, że dzieje się to, gdy termin przypada przed wypłatą lub pojawiają się pilne bieżące wydatki, 8 proc. deklaruje, że wynika z dużej ilości obowiązków, natomiast 4 proc. przyznaje, że często spóźnia się z płatnością lub ma poważne trudności z terminową spłatą zobowiązań.

– Obraz zobowiązań finansowych przedsiębiorczyń pokazuje, że kredyt i finansowanie zewnętrzne są dziś standardowym narzędziem prowadzenia biznesu, a nie sygnałem ryzyka. Kluczowe znaczenie ma nie sama skala zobowiązań, lecz sposób ich obsługi i włączania w codzienne zarządzanie finansami firmy – komentuje Monika Król, wiceprezeska BLIKA, partnera kategorii Polka za Granicą. – Tam, gdzie pojawiają się opóźnienia, decydujące okazują się często czynniki organizacyjne i presja czasu, a nie brak odpowiedzialności finansowej. Dlatego technologie, które upraszczają płatności i pomagają zachować kontrolę nad zobowiązaniami, realnie wspierają przedsiębiorczynie w utrzymaniu płynności i finansowego spokoju.

85 proc. przedsiębiorczyń zabezpiecza swoją emeryturę

Poza bieżącym zarządzaniem finansami i zobowiązaniami przedsiębiorczynie coraz częściej myślą także o długoterminowym zabezpieczeniu przyszłości. Z deklaracji respondentek wynika, że 47 proc. ankietowanych korzysta z państwowego systemu emerytalnego (ZUS lub KRUS). Co trzecia posiada lokaty lub konta oszczędnościowe, 28 proc. inwestuje w nieruchomości, a co piąta – długoterminowe akcje lub obligacje. Z indywidualnych kont emerytalnych (IKE, IKZE) korzysta 19 proc. przedsiębiorczyń, a z pracowniczych programów emerytalnych (PPK, PPE) – 10 proc. respondentek. Nadal jednak część ankietowanych prowadzących własną firmę nie odkłada na emeryturę – przyznaje to 15 proc.

Coraz więcej przedsiębiorczyń traktuje zabezpieczenie emerytalne jako naturalny element planowania własnej przyszłości, jak i finansów swojej firmy. Umiejętność łączenia różnych form oszczędzania, inwestowania oraz korzystanie z dostępnych narzędzi finansowych to wyraźny sygnał rosnącej dojrzałości ekonomicznej Polek. Dla wielu młodych liderek nie jest to już odległy temat, lecz świadoma decyzja. W Banku BNP Paribas wierzymy, że odkładanie nie powinno być skomplikowane, ani czasochłonne. Dlatego wspieramy je rozwiązaniami oraz wiedzą, które pomagają podejmować dobre decyzje i budować bezpieczeństwo finansowe na każdym etapie życia – dziś, jak i w perspektywie kolejnych lat – komentuje Izabela Tworzydło, dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas, partner kategorii Female Champion of Change.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” powstał w ramach XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce.

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek prowadzących własną firmę w wieku 18-70 lat.

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić zarówno siebie, jak i nominować przedsiębiorczynie, którą chcielibyśmy wyróżnić, korzystając z formularza online na stronie www.konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych:

Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych,

Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych,

Start-up Roku,

Mikrobiznes,

Liderka w Nowych Technologiach,

Przedsiębiorcza Cudzoziemka.

