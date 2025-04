Jak wynika z badania „Dlaczego Polacy się zadłużają” przeprowadzonego pod koniec 2018 r. przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, ponad 75% Polaków w wieku 18–64 lat przyznało, że przynajmniej raz w życiu wzięło kredyt bądź pożyczkę. Najczęściej motywem do wzięcia pożyczki była chęć zakupu rzeczy zbyt drogiej, aby można ją było kupić od razu – tak powiedziało 44% ankietowanych. 29% badanych wskazuje jako powód zaciągnięcia takiego zobowiązania chwilowe problemy finansowe, a 27% – nieprzewidziane wydatki, które pochłonęły zgromadzone wcześniej środki. Wniosek z badania? Polacy zadłużają się, ale okazują przy tym rezerwę i coraz częściej sprawdzają, czy dany produkt finansowy jest bezpieczny.

Reklama

Pożyczki coraz popularniejsze

Rynek pożyczek należy do najprężniej rozwijających się branż w Polsce. Zainteresowanie pożyczkami jest duże, rośnie więc nie tylko liczba podmiotów oferujących pożyczki, ale także oferta rozmaitych typów pożyczek. Obecnie do najpopularniejszych należą pożyczki udzielane przez Internet, ponieważ nie wymagają w ogóle wychodzenia z domu, natomiast klient może łatwo sprawdzić wszystkie warunki oraz wykonać symulację rat i całkowitych kosztów przy użyciu narzędzi dostępnych na stronie danego podmiotu.

Skąd taka popularność pożyczek? Jak mówi Agata Lejman, Marketing Manager, która na co dzień nadzoruje i koordynuje działania promocyjne dla SuperGrosz.pl, marki z portfolio AIQLABS: „najważniejszą zaletą pożyczki jest jej wysoka – w porównaniu z kredytem – dostępność. Plusem jest także niewiele formalności, często niewymagających wychodzenia z domu. Wreszcie pożyczki ratalne to bardzo wygodny produkt, bowiem pożyczoną sumę można podzielić zarówno na kilka rat, które da się spłacić szybko, albo na wiele małych rat nieobciążających zbytnio miesięcznego budżetu domowego. Co równie ważne, profesjonalne firmy pożyczkowe oferują bezpieczne i wysoce przejrzyste produkty”.

Bezpieczna pożyczka – czyli jaka?

Bezpieczeństwo jest tym aspektem, o który obawiała się niejedna osoba potrzebująca zastrzyku gotówki. Jest niestety faktem, że na rynku można natknąć się na firmy żerujące na niewiedzy klienta lub jego złej sytuacji finansowej i potrzebie natychmiastowego pożyczenia pieniędzy. Warto jednak wiedzieć, jak wybrać firmę godną zaufania – na szczęście nie jest to trudne do sprawdzenia.

Przede wszystkim zorientuj się, jak wygląda kontakt z pożyczkodawcą. Czy na stronie podaje swój adres oraz telefon stacjonarny? To pierwsza oznaka, że mamy do czynienia z poważnym podmiotem. Po drugie, koniecznie należy zwrócić uwagę na przejrzystość oferty. Treść zamieszczona na stronie internetowej pożyczkodawcy powinna być napisana zrozumiałym językiem. Zwróć uwagę, czy wyszczególnione są takie elementy jak:

maksymalna wysokość pożyczki, jaką może przyznać dana firma,

warunki przyznania pożyczki,

warunki spłaty (okres spłaty, liczba rat),

całkowity koszt pożyczki i koszt każdej raty przy wybranej opcji.

Kolejna istotna kwestia to proces weryfikacji potencjalnych pożyczkobiorców. Niektórych kuszą oferty firm proponujących pożyczkę bez weryfikacji w BIK. Niekoniecznie świadczy to dobrze o danym podmiocie – oznacza to bowiem, że pożycza pieniądze również bardzo niepewnym klientom. Aby takich pozyskać i jednocześnie nie stracić finansowo, firma taka musi w zamian oferować mniej korzystne warunki przyznania pożyczki niż podmioty podchodzące do zdolności kredytowej klienta bardziej skrupulatnie.

Warto sprawdzić opinie na temat danej firmy pożyczkowej zamieszczane w Internecie. Najlepsze miejsca do poszukiwania takich informacji to fora i grupy branżowe oraz strony poświęcone tematyce finansowej, w tym różnego rodzaju porównywarki.

Pamiętaj, że przed wzięciem pożyczki należy przede wszystkim zastanowić się, czy będziesz w stanie ją spłacić bez większych wyrzeczeń, tzn. czy suma raty mieści się bez problemu w budżecie domowym. Po drugie, czytaj uważnie ofertę, przeanalizuj wszystkie składniki tworzące całkowity koszt pożyczki i treść umowy o pożyczkę. W ten sposób wybierzesz firmę, dzięki której podreperujesz domowe finanse lub pokryjesz nieprzewidziany wydatek bez obciążania budżetu domowego.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki SuperGrosz.