Chcesz być doskonałą szefową? Marzysz o karierze i chciałabyś wiedzieć, jak to zrobić, żeby stać się osobą pełną charyzmy i by zawsze osiągać posłuch u podwładnych? Nie wiesz jednak, co da ci te możliwości.

Kiedy wiemy, że coś powinniśmy zmienić w naszym działaniu, ale sami nie wiemy, w jaki sposób, warto poradzić się fachowców. Można na przykład zajrzeć do literatury specjalizującej się w coachingu. Co warto przeczytać, żeby wypracować najlepsze dla siebie techniki komunikacji i umiejętności potrzebne do osiągnięcia wymarzonego sukcesu?

Poradniki dla pracowników i pracodawców

1. Don Gabor, "Słowa, które pomagają wygrać. Co powiedzieć, żeby odnieść sukces", Wydawnictwo Rebis

Jeśli miewasz kłopoty z zebraniem myśli, twoje przemowy zwykle są chaotyczne, brak ci uporządkowania. Do tego jesteś mało zmotywowana i boisz się wychylać przed szereg, ta książka stanie się twoim przewodnikiem na drodze do zmiany. Dzięki temu poradnikowi łatwiej i przede wszystkim skuteczniej będziesz komunikować się z otaczającymi cię ludźmi, a do tego nauczysz się osiągać zamierzone cele.

Lektura ta zawiera wiele technik ułatwiających komunikację. Wypisane są też gotowe zwroty i formuły, które warto uczyć się nawet na pamięć w pierwszych etapach drogi do zmiany. Dodatkową zaletą zawartych w książce metod jest to, że są one uniwersalne. Zobaczysz, jak szybko zaczniesz je stosować w życiu nie tylko zawodowym, lecz także prywatnym. Staniesz się przebojową bizneswoman, ale też zaczniesz przyćmiewać innych na spotkaniach towarzyskich.

2. Bob Selden, "Jak być dobrym szefem", Wydawnictwo Rebis

Ta książka skierowana jest głównie do menedżerów. Jeżeli wydaje ci się, że wcale nie potrzebujesz się dokształcać i wystarczą ci jedynie umiejętności, które już posiadasz, jesteś w absolutnym błędzie. Zgodnie z tym, co twierdzi psycholog organizacji, Humphrey Armstrong, "nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii". Zdobyta wiedza na pewno ugruntuje te zdolności, które już w sobie masz i rozwinie inne.

Stałaś się szefem... i co teraz?

Bycie szefem jest na pewno dużym sukcesem. Na początku cieszysz się i czujesz dumę, z czasem jednak emocje opadają, a ty zaczynasz się zastanawiać, czy podołasz nowym wyzwaniom. Ta książka oferuje sprawdzone porady, dzięki którym odniesiesz sukces w tej nowej, ekscytującej roli. Dowiesz się, jak:

motywować

delegować zadania

zarządzać czasem

być coachem

zatrudniać / zwalniać ludzi

Musisz to wiedzieć, jeżeli chcesz, aby firma przez ciebie zarządzana ciągle rosła w siłę i stawała się coraz większa i bardziej znana w branży.

