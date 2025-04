W okresie przedświątecznym często pracodawcy zastanawiają się, co najlepiej podarować swoim podwładnym, jako jednocześnie prezent świąteczny i motywacyjny, który przyczyni się do jeszcze lepszej pracy w następnym roku. W naszej galerii podpowiadamy, jakie prezenty z pewnością ucieszą pracowników. Zajrzyjcie!

Pomysły na prezenty dla pracowników

Pracodawca, zanim zdecyduje się na określony prezent świąteczny dla pracownika, powinien zastanowić się, czy ma to być jedynie miły gest, czy może sposób na dofinansowanie pracownika albo zachęcenie go do bardziej wytężonej pracy lub docenienie tej wykonanej dotychczas. Jeśli ma to być jedynie świąteczny upominek, nie trzeba wydawać na niego zbyt wiele. Zawsze można też podarować pracownikom bony o określonej wartości. Z pewnością w okresie świątecznym przyda się taki zastrzyk gotówki.

W najlepszych pracowników warto jednak zainwestować. Dla dużej firmy wydanie nawet kilku tysięcy na prezenty dla najbardziej zasłużonych nie powinno być problemem. Jeśli pracodawca zdecyduje się na to, może być pewien lojalności i jeszcze większej efektywności podwładnego.

Zobaczcie, jakie prezenty proponujemy podarować pracownikom w tym roku!

