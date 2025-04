W kalendarzu zbliża się Dzień Matki – czyli wyjątkowe święto wyjątkowych kobiet. Czym w tym roku chcesz zaskoczyć swoją mamę? Może sprawisz jej radość upominkiem, takim jak kosmetyk, z którego będzie korzystała na co dzień? Zobacz, co znajdziesz w SuperPharm!

Nie masz jeszcze pomysłu na prezent? Uniwersalnym rozwiązaniem są zawsze kosmetyki. Ich nigdy nie za dużo w damskiej toaletce czy kosmetyczce! Przedstawiamy kilka pomysłów na to, jakie produkty możesz kupić mamie w SuperPharm.

Coś do oczyszczania twarzy

Współczesne dermokosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy oraz ciała pomagają zadbać skutecznie o skórę na każdym etapie życia. Ich formuły są dopasowane do wieku i problemów, jakie się na niej pojawią. Dobrym pomysłem będzie poszukanie odpowiednich kosmetyków wśród oferty pielęgnacyjnej marki Vichy.

Podstawą pielęgnacji twarzy jest oczyszczanie jej z potu, kurzu, nadmiaru sebum czy makijażu. W związku z tym możesz mamie podarować np. Vichy Purete Thermale – hipoalergiczne mineralne mleczko micelarne dla skóry suchej i bardzo suchej. W jego składzie znajdują się m.in. woda termalna Vichy i ekstrakt z białej herbaty (bogaty w polifenole). Poza tym, że produkt delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, brudu i makijażu, to równocześnie ją nawilża. Daje też uczucie komfortu, a skóra zostaje wzmocniona dodatkową barierę ochronną.

Na prezent możesz wybrać również płyn miceralny z serii Vichy Purete Thermale . Dzięki temu, że zawiera on m.in. wodę termalną Vichy i Panthenol, łagodnie oczyści skórę, ukoi ją i będzie ją chronić przed wysuszeniem.

Dobry krem na dzień

Nawilżanie skóry, wygładzanie zmarszczek i ochrona SPF – to podstawowe cechy, jakie powinien mieć dobry i skuteczny krem na dzień dla kobiet z cerą dojrzałą. Vichy Neovadiol Magistral to przykładowy odżywczy balsam przywracający gęstość skóry, która wraz z upływem wieku staje się sucha, pomarszczona i traci swoją naturalną elastyczność. Formuła tego kosmetyku wspomaga w wypełnianiu cery tłuszczami, uzupełnianiu poziomu lipidów oraz redukowaniu widocznych oznak starzenia, a nawet głębokich zmarszczek.

Równie bogatą konsystencją wyróżnia się Vichy Aqualia Thermal, dedykowany skórze odwodnionej i potrzebującej nawilżenia. Mineralizująca woda termalna, kwas hialuronowy pochodzenia naturalnego i roślinna mannoza będą ten proces wzmacniać i ograniczać utratę wody w skórze, a także chronić ją przed zanieczyszczeniami.

Dla dojrzałej i wymagającej cery mamy sprawdzi się również przeciwzmarszczkowy krem Nivea Q10 Power SPF15. Jednym z jego składników jest koenzym Q10 w 100% identyczny z tym, co naturalnie występuje w skórze. Niestety wraz z wiekiem jego poziom znacznie się obniża. Dlatego możesz sprezentować mamie kosmetyk, który będzie to rekompensował. Z kolei formuła systemu filtrów UVA/UVB SPF15 znajdująca się w kremie, specjalnie opracowana dla skóry dojrzałej i wymagającej, będzie doskonałą barierą ochronną przed promieniami słonecznymi.

Koenzym Q10 znajdziesz także w innym kosmetyku – Nivea Q10 Plus C. Dzięki jego formule mama będzie mogła uzupełniać poziom tego antyoksydantu. Natomiast znajdująca się w kremie witamina C będzie opóźniać efekty starzenia się skóry, chroniąc ja przed wolnymi rodnikami.

Ponieważ z wraz z wiekiem naturalnie spowalnia się proces produkcji kolagenu, w skórze pojawiają się zmarszczki, przebarwienia, zmienia się też kontur twarzy. Mamie może przydać się krem, który pomoże w walce z tymi czynnikami. Vichy Liftactiv Collagen Specialist SPF25 poradzi sobie z tymi problemami urody. Będzie chronił skórę przed nowymi zmarszczkami, spowodowanymi ekspozycją na promieniowanie UVA, wpłynie także na redukcję oznak utraty kolagenu w skórze. W jego składzie znajdują się m.in. cenna w minerały woda termalna Vichy oraz nawilżający i wygładzający skórę kwas hialuronowy.

Coś pod oczy

Vichy Aqualia Thermal to balsam, który pomoże zwalczyć nieestetyczne opuchnięcia i cienie pod oczami. Nawet po ciężkim dniu mama będzie miała wypoczęte i wyraziste spojrzenie. Dzięki lekkiej i świeżej konsystencji produktu zawierającego aktywną kofeinę cera mamy będzie regularnie efektywnie pobudzana.

Vichy Neovadiol Complexe Substituif Lèvre Et Yeux to z kolei preparat zwiększający gęstość skóry i wygładzający ją wokół oczu i ust, odpowiedni dla kobiet dojrzałych. Dzięki połączonej mocy Technologii Rekonstrukcji Tkanej oraz Protetic Gf i Pro-Xylane skóra pozostaje optymalnie nawilżona i gładka.

Nocna kuracja

Co można zaproponować mamie na noc, kiedy jej skóra najlepiej przyswaja aktywne składniki znajdujące się w dermokosmetykach? Doskonałym rozwiązaniem może być Vichy Liftactiv Nuit Supreme, który zapewnia kompleksową przeciwzmarszczkową pielęgnację ujędrniającą na noc. Coraz bardziej widoczne oznaki starzenia się skóry pomaga zniwelować kompleks aktywnych składników wzbogacony Ramnozą. To naturalny element będący aktywatorem głębokich warstw cery. Dzięki regularnej pielęgnacji mama zobaczy, że jej cera jest w świetnej kondycji i pełna młodzieńczego blasku.

W porze nocnej głęboko dotleni komórki skóry i doda jej energii również Nivea Q10 Plus. Ten krem przeciwzmarszczkowy zawiera dwa silne antyoksydanty – koenzym Q10 i bardzo efektywną witaminę C w czystej postaci.

Pomocne serum

W codziennej pielęgnacji może się przydać mamie również serum. To kosmetyk, którego zadaniem jest aktywne wsparcie w utrzymaniu skóry twarzy w dobrej kondycji. Jaki może okazać się strzałem w dziesiątkę?

Pierwszą z propozycji jest Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme. To kosmetyk, który widocznie odmładza skórę, dając efekt liftingu. Jego składniki wnikają w głąb cery dojrzałej, przyspieszając proces jej regeneracji na wielu obszarach. Głębokie i drobne zmarszczki, ziemisty koloryt cery, opuszczone kąciki ust, przebarwienia i zmiany pigmentacyjne, brak jędrności i sprężystości, odwodnienie – z tymi oznakami starzenia walczy skoncentrowane serum. Efekt? Mama powinna zauważyć odmłodzenie twarzy!

Alternatywą dla tego produktu jest Vichy Neovadiol Substitutive Complex. To kosmetyk do twarzy o działaniu odbudowującym dla cery, na której pojawiają się już oznaki starzenia się i trudno je zatuszować. Codzienna aplikacja pozwala intensywnie nawilżać skórę i regenerować ją na wszystkich poziomach.

Czas na maseczkę

Maseczki już jakiś czas temu podbiły serca wielu kobiet. Pozwalają w domowych warunkach zadbać dodatkowo o urodę. Vichy Masque – to seria kosmetyków, dzięki którym można idealnie odświeżyć matową skórę. Kiedy traci ona swój blask i elastyczność, ten kosmetyk aktywnie pobudza ją do działania. A pomagają mu w tym takie składniki jak np. minerały, witamina B3, kamień wulkaniczny, witamina CG oraz kompozycja kwasów owocowych AHA. W efekcie cera jest rozświetlona, gładka, nawilżona i czysta.

Podkreślić oko

Jedną z rzeczy, które zdobią kobietę, jest dobrze wykonany makijaż. Nawet delikatnie podkreślenie oczu, brwi czy rzęs dodaje kobiecości. Bez względu na to, ile mama ma lat, może ona dopełniać w ten sposób swoją codzienną stylizację. Warto podarować jej zestaw, który wykorzysta właśnie w tym celu oraz na specjalne wyjścia. Co może się w nim znaleźć?

Kosmetyki z serii Max Factor ułatwią to zadanie. Miękka i łatwa w aplikacji kredka Max Factor Kohl Kajal Liner doskonale podkreśli kolor tęczówki oka, a spojrzenie nabierze wyrazistości. Jest ona również świetnym sposobem na zatuszowanie różnych mankamentów urody czy asymetrii. Z pomocą tego kosmetyku można skorygować zbyt małe, wypukłe lub wąsko osadzone oczy, uzyskać efekt powiększonych oczu czy mocniej zaakcentować makijaż w tej części twarzy.

Smoky eyes

Twoja mama lubi ten klasyczny makijaż oczu? Do jego zrobienia przydadzą się jej profesjonalne kosmetyki. Idealnym prezentem będzie zestaw cieni do powiek Max Factor Smokey Eye Matt Drama Kit. Doskonale nadaje się on do wykonania niezwykle prostego i uniwersalnego zabiegu, którego efektem będzie tzw. smoky eyes. Przydymione oczy to efektowny makijaż, który w wersji wyrazistej może być dopełnieniem eleganckiej kreacji, a w opcji delikatnej – uzupełniać codzienne stylizacje. Mama nie musi się ograniczać do klasycznej wersji, czyli czarnych, kocich oczu. W zależności od nastroju, typu urody czy koloru oczu, będzie mogła bawić się różnymi kolorami. W jednej palecie cieni Max Factor Smokey Eye Matt Drama Kit znajdzie bowiem kilka odcieni, dzięki którym odświeży makijaż oraz nada oczom i brwiom supermatowe wykończenie. Podkreśli i uwydatni kolor oczu oraz uzyska perfekcyjny makijaż smoky eyes.

Podaruj więc mamie odrobinę luksusu w postaci kosmetyków, dzięki którym będzie mogła zadbać na co dzień o swój wygląd i poczuje się fantastycznie, niezależnie od metryki!

Artykuł powstał z udziałem marki SuperPharm.