Prezent dla chrześniaka lub chrześnicy w wieku żłobkowym

Gdy nasz chrześniak czy chrześnica są jeszcze malutcy, nie docenią prezentu stanowiącego pamiątkę – albumu, ramki, podarunku z grawerem czy nawet miękkiego kocyka. Nie ucieszą się też z ubranka ani bucików. Roczne lub dwuletnie dziecko dopiero poznaje świat, więc jeśli chcemy naprawdę sprawić mu frajdę, postawmy na zabawki, które pobudzają zmysły malucha. Zazwyczaj na prezenty dla dzieci wydajemy ok. 50-150 zł, jednak w wielu rodzinach panuje zwyczaj, że od rodziców chrzestnych malec dostaje coś „ekstra”. Jeśli więc szukasz wyjątkowego podarunku dla dziecka w wieku żłobkowym (1-3 lata), może zainteresują cię poniższe inspiracje:

Zabawki rozwijające ruchowo

Roczne dzieci zazwyczaj są mniej więcej na etapie stawiania pierwszych kroków, dwuletnie zaś z reguły są już całkiem sprawne w przemieszczaniu się na dwóch nóżkach. Niezależnie od etapu, maluchy uwielbiają być w ciągłym ruchu. Trafionym prezentem mogą być np.: chodzik-pchacz, trójkołowa hulajnoga (koniecznie w zestawie z kaskiem), sensoryczne zabawki do biegania i skakania, basen z piłeczkami, namiot z tunelem, sanki z oparciem i śpiworkiem albo specjalna bujawka dla małych dzieci (na prawdziwego konia na biegunach może być jeszcze za wcześnie).

Zabawa w odgrywanie ról

Nasze pociechy (szczególnie dwulatki) wprost uwielbiają udawać, że robią to, co mama lub tata. Ucieszą się nie tylko z zabawkowej kierownicy samochodowej, ale też z odkurzacza, a nawet miotełki. Polecamy jednak wybrać coś, co zabawi dziecko na dłużej. Kuchnia wraz z akcesoriami, warsztat z narzędziami czy sklep z „prawdziwą” kasą to podarunki, które zachwycą każdego brzdąca.

Zabawki pobudzające zmysły

Dla najmłodszych dzieci atrakcyjne będą przedmioty, które są kolorowe, świecą, mają ciekawą fakturę, wydają dźwięki, a nawet ruszają się. Sprawdzą się więc interaktywne zabawki: stoliki, fotele, pluszaki czy książeczki. Dla roczniaka będą wspaniałym sposobem na pobudzenie zmysłów, dwulatka zaś mogą już uczyć pierwszych słów lub na przykład nazw kolorów.

Tradycyjne zabawki

Pragniesz podarować chrześniakowi coś bardziej tradycyjnego? Postaw na domek z akcesoriami i mieszkańcami (np. rodziną zabawkowych zwierzątek) albo zestaw torów i kolejkę z wagonikami. Warto jednak sprawdzić, czy dany zestaw jest dostosowany do potrzeb dzieci poniżej trzeciego roku życia. Zabawki muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów, powinny też posiadać odpowiednie oznaczenie (np. 0+ to zabawka bezpieczna nawet dla niemowląt, a 1+ to zabawka odpowiednia dla dzieci, które ukończyły 1 rok życia).

Certyfikaty na zabawkach dla dzieci do lat trzech

Na co jeszcze zwrócić uwagę? Podstawowym oznaczeniem jest „CE” – oznaczające deklarację producenta, że jego produkt spełnia wymagania zgodne z odpowiednimi dla danej kategorii dyrektywami. Certyfikat EN71 jest konieczny, by zabawka mogła być sprzedawana na terenie UE. Inne oznaczenia sygnalizujące bezpieczeństwo zabawki to np. Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka, Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny, Safe Toys czy TUV.

Prezent dla chrześniaka lub chrześnicy w wieku przedszkolnym

Przedszkolaki, czyli dzieci w wieku 3-6 lat, mają już swoje ulubione aktywności, zazwyczaj też chętnie bawią się z rówieśnikami, rodzeństwem czy rodzicami. Jaki prezent zrobi na nich duże wrażenie?

Rozwój ruchowy

4- czy 5-latki spokojnie mogą już śmigać na rowerku lub hulajnodze dwukołowej, jeśli więc dziecko jeszcze nie posiada takiego pojazdu, może to być świetny pomysł na prezent (oczywiście należy do niego dołączyć kask, opcjonalnie również ochraniacze na łokcie i kolana). Przedszkolaki mogą też stawiać pierwsze kroki na lodowisku albo stoku, dlatego pomysły na świąteczny prezent to np. pierwsze łyżwy czy narty. Taki podarunek jednak koniecznie trzeba najpierw skonsultować z rodzicami malca.

Nietypowym podarunkiem może być jeździk. Nie, to nie pomyłka – na rynku dostępne są jeździki przeznaczone specjalnie dla starszych dzieci. Wprawia się je w ruch za pomocą naprzemiennych ruchów kierownicą w prawo i w lewo. Takie pojazdy są nie tylko uwielbiane przez dzieciaki, ale i polecane przez fizjoterapeutów jako korzystne dla ich rozwoju ruchowego.

Nauka i zabawa

Przedszkolaki poznają świat już nie tylko poprzez doznania, ale też ucząc się o nim. Dla malucha, który lubi od czasu do czasu zająć się czymś w skupieniu, ciekawym i pożytecznym prezentem mogą być różnego rodzaju edukacyjne zabawki: puzzle (uczące anatomii ludzkiego ciała lub z mapą świata) czy zestawy do eksperymentów dla dzieci (np. związane z hodowaniem roślin albo działaniem magnesów).

Gry planszowe i karciane

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą też zacząć przygodę z grami karcianymi i planszowymi – na rynku nie brakuje takich, które atrakcyjnością i poziomem trudności dostosowane są do potrzeb kilkulatków. Najlepiej podarować taki prezent, gdy wiesz, że dziecko będzie miało z kim grać (np. ma rodzeństwo albo rodzice chętnie spędzają z nim czas na zabawie). Oczywiście częścią prezentu może również być twoja deklaracja wspólnej zabawy z malcem – w końcu w byciu chrzestnym nie chodzi tylko o materialne podarunki.

Nowoczesne zabawki interaktywne

Kilkuletnie dzieci nie potrzebują już takiej mnogości różnorakich bodźców, jak niemowlaki, ale nadal fascynują się zabawkami, które wchodzą z nimi w interakcję. Przedszkolak nie powinien jeszcze spędzać zbyt dużo czasu przed komputerem czy tabletem, ale interaktywna plansza edukacyjna, robot lub zwierzak to zabawki, na punkcie których dzieciaki potrafią szaleć nawet przez kilka miesięcy. Interaktywny stworek może mieć wiele funkcji: rozmawiać, poruszać się, śpiewać i tańczyć, a nawet… zmieniać swoją osobowość.

Klocki

Klocki są ciekawym pomysłem dla dzieci w każdym wieku, ale dopiero wśród tych przeznaczonych dla nieco starszych maluchów znajdziemy aż tyle różnorodnych i ciekawych produktów. To ponadczasowy podarunek, a różne ich zestawy można łączyć ze sobą w nieskończoność. Jeśli jednak chcesz podarować chrześniakowi prezent jedyny w swoim rodzaju, postaw na magnetyczne klocki pozwalające budować najróżniejsze, trójwymiarowe konstrukcje. Ceny zestawów drewnianych klocków magnetycznych sięgają nawet 200-250 zł, ale są to produkty z najwyższej półki, z wysokiej jakości materiałów, bezpieczne, trwałe i rozwijające wyobraźnię.

Oprócz magnesów, w sklepach znajdziesz również klocki łączące się ze sobą za pomocą przyssawek czy rzepów. Do kategorii zabawek konstrukcyjnych pasują też kulodromy, czyli tory dla kulek, które mogą być bardzo proste, ale niekiedy swoim poziomem skomplikowania zachwycają nawet dorosłych.

Zabawki tradycyjne

Wśród typowych rodzajów zabawek znajdziemy np. lalki, domki i ciuchcie. Aby nie był to banalny prezent, postaw na wysokiej jakości produkty niosące za sobą jakąś dodatkową wartość. Zamiast plastikowego i pstrokatego domku postaw na drewniany, pomalowany na pastelowo produkt od lokalnego producenta. W ten sposób pomożesz dziecku w wyrabianiu sobie wrażliwości estetycznej. Kilkulatki będą też zachwycone długim i pełnym zakrętów oraz mostów torem wraz z kolejką na baterie (a dorośli prawdopodobnie chętnie przyłączą się do tej zabawy).

Prezent dla chrześniaka lub chrześnicy w wieku szkolnym

Co podarować dziecku, które chodzi już do szkoły? Z pewnością znasz już trochę jego usposobienie i upodobania. Warto też zasięgnąć języka u rodziców, którzy najlepiej będą wiedzieć, o czym marzy ich pociecha. Oto kilka pomysłów na prezent dla chrześniaka lub córki chrzestnej w wieku szkolnym:

Nauka przez zabawę

Dzieci powyżej 6 roku życia chodzą już do szkoły, więc z regularną nauką są za pan brat. Warto podtrzymywać w nich przekonanie, że nauka może być dobrą zabawą, gdyż szkolne zajęcia niestety potrafią do niej zniechęcać. Poprzez zestawy eksperymentalne i gry dziecko może uczyć się np. o tym, jak powstaje wiatr lub elektryczność, poznać podstawy chemii i fizyki, zobaczyć matematykę od zabawnej strony, wyhodować własne kryształy, zbadać minerały. W zależności od jego zainteresowań, prezentem dla ciekawskiego dziecka w wieku szkolnym może być też mikroskop albo nawet luneta, przez którą wspólnie obejrzycie kratery na księżycu.

Klocki i robotyka

Klocki to prezent uniwersalny – wraz z wiekiem zmienia się jedynie stopień skomplikowania, jaki będzie odpowiedni dla danego dziecka. Duże zestawy klocków potrafią być zajmującą zabawką nawet dla dorosłych, a jedynym ograniczeniem jest zasobność twojego portfela, bo z klocków można zbudować praktycznie wszystko. Idąc krok dalej, możesz pokusić się o kupno elektronicznych klocków, które pozwolą twojemu chrześniakowi na świetną zabawę przy jednoczesnym poznawaniu zasad inżynierii i kodowania.

Uczniowie podstawówki jak najbardziej są już w stanie poznać podstawy takich nauk, jak robotyka czy programowanie. To, co dorosłym nieraz wydaje się czarną magią, dla współczesnych dzieci może być czymś całkiem naturalnym, jako że od urodzenia wychowują się one w świecie technologii. Dlatego robot do samodzielnego zaprogramowania będzie świetnym pomysłem na niezapomniany prezent dla dziecka, które wykazuje chociaż minimalne zainteresowanie tego typu zajęciami.

Zajęcia sportowe

W podstawówce dzieci zazwyczaj jeszcze przepadają za aktywnością fizyczną. Jeśli twój chrześniak nie może usiedzieć w miejscu, uszczęśliwi go taki podarunek, jak deskorolka lub hulajnoga (szczególnie, jeśli będą elektryczne), rolki lub wrotki, rower lub akcesoria do niego. A może uprawia on już jakiś sport, na przykład pływa albo trenuje judo? Prezent jak najbardziej może nawiązywać do pasji obdarowywanego.

Gadżety elektroniczne

Dzieciaki uwielbiają wszystko, co nowoczesne. Podstawówka to dobry moment na to, aby podarować chrześniakowi pierwszy telefon czy tablet (oczywiście po uzgodnieniu takiego podarunku z jego rodzicami), a zapalony miłośnik książek zachwyci się czytnikiem e-booków. Takie dziecko może również otrzymać pierwszy aparat fotograficzny (na rynku istnieją cyfrówki stworzone z myślą o młodszych użytkownikach).

Jeśli zegarek, to dziecięcy smartwatch, a jeśli zabawka, to zdalnie sterowany helikopter albo niewielki dron. Wbrew pozorom, ceny takich podarunków mogą się mieścić w granicach średniej (ok. 150 zł), a satysfakcja z trafionego prezentu – gwarantowana.

Prezent dla chrześniaka – nastolatka

Nastolatki zazwyczaj mają już dość wyklarowane preferencje dotyczące ulubionego rodzaju prezentów. W tej kategorii wiekowej zainteresowania chłopców i dziewcząt zaczynają się też od siebie różnić.

Prezent dla nastolatki

Nastolatki często mają bzika na punkcie udawania doroślejszych, niż w istocie są. Dlatego swojej dorastającej chrześnicy możesz podarować zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych (przeznaczonych dla tak młodej skóry), kosmetyków kolorowych (np. paletę cieni do powiek), delikatne perfumy, prawdziwą biżuterię albo modną torebkę – najprawdopodobniej będzie zachwycona, gdy potraktujesz ją, jakby już była dorosła.

Oprócz tego ciekawym pomysłem na prezent mogą być akcesoria do pokoju dziewczyny – obraz lub designerski plakat, modna narzuta na łóżko, dywan, pufa, lampka czy toaletka.

Prezent dla nastolatka

Chłopcy często przepadają za sportem, dlatego dla syna chrzestnego w tym wieku pomysłem na prezent mogą być wszelkie sportowe urządzenia czy akcesoria, zależne od tego, jaki rodzaj aktywności on preferuje. Wśród młodzieży wciąż najpopularniejsze są rowery, rolki, hulajnogi i deskorolki.

Jeśli zaś nastolatek jest fanem gier na konsolę lub komputerowych, możesz podpytać, czy nie brakuje mu jakiegoś przydatnego gadżetu (np. specjalnej myszki czy słuchawek dla graczy).

Uniwersalne prezenty dla nastolatków

Do uniwersalnych prezentów dla młodych ludzi zaliczymy m.in. elektroniczne gadżety, takie jak nowy smartfon czy smartwatch, laptop, dron, aparat fotograficzny. Nastolatkowie szczególnie lubią słuchać muzyki i oglądać filmiki w Internecie – dlatego świetnym pomysłem na prezent są zawsze dobrej jakości słuchawki, szczególnie takie o designerskim wyglądzie, które będą wyróżniać się w tłumie. Wydasz na nie przeciętnie ok. 150 zł w przypadku zwykłych przewodowych, a od ok. 200 zł, gdy wybierzesz nowoczesne słuchawki bezprzewodowe.

Niezwykle modnym gadżetem są również małe, przenośne głośniki łączące się z urządzeniami (np. telefonem) przez bluetooth. Te ze średniej półki oferują już przyzwoitą jakość dźwięku, a przy tym są niezwykle małe i poręczne. Ich koszt wynosi przeciętnie ok. 100-200 zł, chociaż można znaleźć zarówno produkty za mniej niż 20 zł, jak i takie, których cena przekracza 1500 zł.

Nastolatki często mają również swoje ulubione marki ubraniowe lub przynajmniej styl, z którym się identyfikują. Pomysłem na niebagatelny prezent może być więc wymarzona bluza, para butów czy plecak – niestety tutaj masz raczej małe szanse na to, by bez żadnej pomocy trafić we właściwy model i rozmiar, dlatego lepiej jest wprost zapytać chrześniaka, o czym marzy.

Kolejną grupą prezentów dla młodych ludzi są gry karciane i towarzyskie. Warto zwrócić uwagę na to, by angażowały one większą liczbę osób i by były jak najbardziej rozrywkowe. Większość nastolatków woli się wspólnie powygłupiać, niż przez długi czas koncentrować nad partią szachów. Postaw też na gry przeznaczone dla młodzieży, bo nastolatki zazwyczaj wolą przebywać w gronie rówieśników, niż z rodziną.

Warto też odnieść się do zainteresowań nastolatka i wręczyć mu prezent, który pozwoli rozwinąć kreatywność albo sprawdzić się w jakiejś dziedzinie – mogą to być na przykład dobrej jakości farby i płótno albo wykupienie udziału w ciekawym kursie czy warsztatach. Z pewnością doceni też bilet na koncert ulubionego zespołu.

