Czy coś nam szczególnie pomaga albo przeszkadza w dążeniu do zawodowego spełnienia?

Guru kobiecego biznesu, mentorka wielu businesswomen, autorka książek i programów radiowych oraz telewizyjnych (twórczyni marki Sukces Pisany Szminką i Bussinesswoman Roku) Olga Kozierowska opowiada Annie Kowalczyk o tym, czym pracujące Polki różnią się od Francuzek albo Niemek oraz jak na nasze zawodowe wybory wpłynęła polska historia i propaganda „kobiety na traktory”.

Reklama

Jak dobrze być sobą?

O tym, czy Matka Polka zawsze musi być umęczona i do czego prowadzi nieumiejętność dzielenia się obowiązkami albo rozmawiania o pieniądzach.

Czy można wykorzystać kompetencje wyniesione z korporacji do skuteczniejszego zarządzania sferą domową? Jakie jest znaczenie „czasu tylko dla siebie”, dlaczego sport to nie tylko zdrowe ciało i po co zamykać się w łazience co najmniej 2 razy w tygodniu? Polka potrafi przenosić góry, ale zbyt często zapomina zadbać o samą siebie. O tym wszystkim posłuchacie w naszym materiale video!

Reklama

Jak osiągnąć sukces i stać się popularnym?