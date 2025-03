Pokolenie Z traci tę umiejętność. Jest kluczowa w większości zawodów

Pokolenie Z dorastało w cyfrowym świecie. O ile korzystanie z ekranów dotykowych jest dla nich bardzo łatwe, to gorzej radzą sobie z tradycyjną klawiatura. Wielu z nich nie potrafi tego robić, przez co mogą spotkać problemy w pracy. Czy szybkie pisanie to umiejętność, którą można ćwiczyć.