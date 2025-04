Podatek od części wspólnych w bloku

Z początkiem 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. wysokości podatków od nieruchomości. Teraz za części wspólne płaci się na innych zasadach, niż dawniej. Czy w związku z tym będziemy płacić więcej? Może się zdarzyć, że tak.

Dotychczas w budynkach wielorodzinnych opłata za części wspólne naliczana była jedynie za części, które fizycznie przylegały do mieszkania. Obecnie podatek trzeba będzie płacić od całej wspólnej powierzchni w budynku w wysokości proporcjonalnej do wielkości mieszkania. Mowa tutaj o strychu, suszarni, rowerowni, wózkowni, a także kotłowni – jeśli budynek taką posiada. Jest to jednak domena bloków oraz kamienic z lat 90., 80. i starszych, które obecnie stanowią największy odsetek powierzchni mieszkaniowej w naszym kraju.

Ile wynosi nowa stawka podatku?

Maksymalna stawka dla nieruchomości mieszkaniowych uwzględniająca zmiany z 1 stycznia 2016 roku wynosi 0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej. Oznacza to, że w przypadku 100 mkw. powierzchni użytkowej ten koszt to 75 zł rocznie.

Nie, podatek ten dotyczy jedynie części wspólnych znajdujących się w blokach i kamienicach wielorodzinnych. To oznacza, że może warto zastanowić się nad zmianą miejsca zamieszkania z bloku na dom. Taka przeprowadzka naprawdę może się opłacić, bo nie tylko opłaty podatkowe mogą okazać się niższe, lecz także opłaty eksploatacyjne. Nowoczesne domy budowane są w taki sposób, by były o wiele bardziej energooszczędne od mieszkań w starych kamienicach lub blokach z wielkiej płyty.

