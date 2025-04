W tym całym zgiełku świątecznych przygotowań z pewnością pomoże opaska fitness XIAOMI Smart Band 8, która jest nie tylko stylowym gadżetem na nadgarstku. Jejf wyjątkowy wyświetlacz 1,62” AMOLED przypomni o wszystkich zadaniach z listy, a żywotność baterii nawet do 16 dni zapewni komfort korzystania z niej w każdej sytuacji. XIAOMI Smart Band 8 może być również idealnym prezentem dla entuzjasty wszelkiego rodzaju sportów. Dzięki zróżnicowanym trybom śledzenia wydajności organizmu i postępów w treningu, mierzenia czasu, a także wodoodporności 5 ATM i wyjątkowej lekkości (zaledwie 27 g z paskiem) XIAOMI Smart Band 8 zapewnia komfort użytkowania w każdych warunkach. W dodatku można zmieniać kolory i rodzaje bransoletek, w tej linii jest dostępny także stylowy wisiorek!

Przepis na udane święta? Po pierwsze: świetna zabawa!

W organizacji wigilijnej kolacji może pomóc niezawodna frytkownica XIAOMI Smart Air Fryer Pro 4l, która dzięki możliwości ciągłego gotowania przez nawet 24 godziny, regulowanej temperaturze pracy od 40 do 200°C i cyrkulacji powietrza 360° idealnie sprawdzi się w ekstremalnych warunkach przedświątecznych przygotowań. Pojemny, czterolitrowy zbiornik oraz okienko do śledzenia postępów gotowania sprawią, że robienie potraw dla licznego grona będzie w tym roku łatwiejsze. XIAOMI Smart Air Fryer Pro 4l może być również idealnym prezentem dla osoby posiadającej niewiele miejsca w kuchni, bo z powodzeniem zastąpi kuchenkę mikrofalową, a nawet piekarnik. Fani nowinek technologicznych również nie przejdą obok niej obojętnie ze względu na możliwość sterowania głosem oraz dostęp do aplikacji XIAOMI Home i ponad 100 inteligentnych przepisów.

Świąteczny czas z rodziną to nie tylko siedzenie przy stole, lecz także wspólna zabawa, kiedy w domu unosi się zapach pieczonych pierniczków. Jedynym z pomysłów na wspólnie spędzony czas może być oglądanie świątecznych filmów lub seriali. Dzięki przenośnemu odtwarzaczowi multimedialnemu TV 4K Ultra HD, z wbudowaną funkcją Google Chromecast XIAOMI TV Box S 2nd Gen będzie to wyjątkowo łatwe. Odtwarzacz cechuje się bardzo wydajnym procesorem, który umożliwia oglądanie treści w rozdzielczości 4K Ultra HD w standardach obrazu HDR10+ i Dolby Vision, a co również istotne – ma funkcje Smart TV, w tym aplikacje Android TV, Google Play, Netflix, YouTube itp. Dodatkowo jest również sterowany głosem, co niewątpliwie ułatwia jego użytkowanie.

Najlepsze prezenty to te spersonalizowane, odpowiadające potrzebom lub pragnieniom osób obdarowywanych. Są jednak takie upominki, które ucieszą każdego niezależnie od wieku czy zainteresowań. Będzie nim na pewno nowy smartfon Redmi Note 12 z wbudowanymi trzema obiektywami, czytnikiem linii papilarnych z boku obudowy, superwydajnym procesorem Snapdragon™ 685 oraz baterią 5000 mAh i wysokiej klasy wyświetlaczem. Dla większych entuzjastów zaawansowanych technologii lepszą propozycją może być wersja XIAOMI Redmi Note 12 Pro + 5G. Ten nowoczesny smartfon z aparatem 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu, ładowaniem 120W – 100 % w zaledwie 19 minut (jak we flagowych XIAOMI 13 Pro i 13T Pro) i wyświetlaczem (o wysokiej częstotliwości odświeżania (dla płynnego obrazu i żywych kolorów to spełnienie marzeń każdego, kto ceni najwyższej jakości rozwiązania cyfrowe.

Po drugie: zdrowie i bezpieczeństwo

Każda chwila z bliskimi jest na wagę złota, dlatego dbanie o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo powinno być priorytetem nie tylko od święta. Pomoże w tym kompaktowy oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Air Purifier 4 Compact z filtrem, do którego zostały wykorzystane topione włókna PP z technologią elektrostatyczną, dzięki czemu zatrzymuje on 99,97% cząsteczek o rozmiarze nawet 0,3 mikrona. Usuwa z powietrza nie tylko pyłki roślinne, kurz, dym czy zapachy zwierząt, lecz także odfiltrowuje alergeny takie jak sierść i łupież czworonogów.

Świąteczny czas potrafi też dać się we znaki, dlatego trzeba robić wszystko, żeby nie zapomnieć o korzystaniu z pomocy nowych technologii. Kiedy goście już wyjdą i ucichnie gwar rozmów przy kolejnych szklankach świątecznego kompotu, na pomoc przyjdzie automatyczny odkurzacz w funkcją mapowania, XIAOMI Robot Vacuum Mop E10. Dzięki wyjątkowej mocy ssania 4000 Pa i trzem poziomom regulacji ilości wody, robot w ciszy upora się z każdym brudem, dostosowując się automatycznie do rodzaju czyszczonej powierzchni. Jest wyposażony w żyroskop oraz inteligentny system wyszukiwania ścieżek, do tego ma niski profil, więc zajrzy niemal w każdy zakamarek. Może pracować nawet 110 minut przy pełnym naładowaniu baterii, dlatego kiedy ty będziesz odpoczywać, on wykona całą pracę za ciebie i to według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Grudzień to czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Podaruj ten wyjątkowy czas bliskim i koniecznie znajdź go na odpoczynek w pojedynkę! Pomoc w sprzątaniu zostaw ekspertom.