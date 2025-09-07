II edycja Plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl

Wystartowała nowa edycja Plebiscytu, w której to użytkownicy DOZ.pl zdecydują, jakie produkty otrzymają tytuł Znakomitość Roku DOZ.pl.

Razem z konsumentami chcemy nagrodzić najlepsze produkty, które cieszą się uznaniem i zaufaniem – podkreśla Prezes DOZ.pl, Alicja Koleśnik. Plebiscyt to kolejna inicjatywa, w której oddajemy głos użytkownikom, dzięki czemu możemy wytyczać nowe ścieżki rozwoju produktowego i kreować trendy w naszej branży.

Gdzie głosować i co jest do wygrania?

Szansę na prestiżowe wyróżnienie ma prawie 400 produktów w 16 kategoriach, wśród nich są m.in. kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, preparaty wspierające odporność oraz produkty dla sportowców i mam.

Każdy, kto zagłosuje w Plebiscycie, może wziąć udział również w loterii. Na zwycięzcę czeka samochód – Ford Puma Gen E.

Głosować można na stronie i w aplikacji DOZ.pl.

Kiedy poznamy zwycięzców w Plebiscycie Znakomitość Roku DOZ.pl?

Plebiscyt trwa do 15 października. Zwycięskie produkty, które otrzymają tytuł Znakomitość Roku DOZ.pl, ogłosimy już 29 października podczas uroczystej gali. Tego wieczoru poznamy również najlepsze kampanie edukacyjne oraz hit sprzedaży, najlepszy debiut i tegoroczny trend z oferty DOZ.pl.

Wybierz z nami najlepsze produkty health & beauty w Polsce, Twój głos ma moc!

