Peptydy są bioaktywnymi aminokwasami, z których zbudowana jest warstwa lipidowa naszej skóry. Pobudzają komórki do produkcji tego, co demokratycznie kochają wszyscy – kolagenu. Napięta i jędrna skóra? To właśnie zasługa działania peptydów! W produkcji kosmetyków najczęściej stosuje się peptydy biomimetyczne. Odwzorowują one działanie naturalnych peptydów znajdujących się w naszym organizmie – wpływają na syntezę kolagenu i elastyny, przyspieszają procesy naprawcze oraz chronią przed wolnymi rodnikami.

Związki peptydowe od lat wykorzystywane były w kosmetykach: - liftingujących - poprawiających owal twarzy - wygładzających a więc takich, które z powodzeniem stanowiły alternatywę dla inwazyjnych zabiegów lub przedłużały efekty zabiegów. AVA Aktywne Peptydy to nowa i jedyna taka linia, która zawiera aż 5 peptydów: Dipeptyd-2, Tripeptyd-2, Tripeptyd-56,Tetrapeptyd-7, Hexapeptyd-8, które odwzorowują działanie naturalnych peptydów znajdujących się w naszym organizmie. Wpływają na syntezę kolagenu i elastyny, przyspieszają procesy naprawcze oraz chronią przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo, co bardzo istotne, wzmocnione są boosterem w postaci ekstraktu z pieprzu syczuańskiego, który ułatwia peptydom wnikanie w głębsze warstwy skóry.

AVA Aktywne Peptydy działają selektywnie, kierunkowo, na konkretny rodzaj zmarszczek:

• na mimiczne: rozluźnia mięśnie twarzy i zapobiega ich powstawaniu;

• na pionowe: aktywuje geny długowieczności, regeneruje komórki skóry, redukując linie i bruzdy;

• wygładza zmarszczki w formacie 3D: skraca, zwęża i spłyca je;

• liftinguje, odmładza owal twarzy i kontur oka;

Kosmetyki zawierają również ekstrakt z kawy, kwas hialuronowy i ceramidy. W linii AVA Aktywne Peptydy znajdziemy:

koktail do twarzy poprawiający napięcie i owal twarzy- to połączenie 2 peptydów: Hexapeptydu-8, który rozluźnia mięśnie twarzy i Tripeptydu-2, który stymuluje produkcję kolagenu i modeluje owal twarzy. Co jeszcze skrywa słoiczek? Ekstrakt z pieprzu syczuańskiego. Dodatkowo, kwas hialuronowy i masło Shea poprawiają elastyczność skóry i stan bariery lipidowej;

koktail do twarzy – regeneracja i odżywienie skóry- to kompozycja peptydów: Tripeptydu-56 spłycającego lwią zmarszczkę i linię marionetki oraz Hexapeptydu-8 rozluźniającego mięsnie twarzy. Formułę kremu wzmocniono kompleksem ceramidów i olejów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które zapewniają elastyczność i regenerację bariery hydrolipidowej;

serum redukujące zmarszczki mimiczne- to skoncentrowana moc 3 składników aktywnych: Tripeptydu-56, Hexapeptydu-8 i Tripeptydu-2. Dodatek pieprzu syczuańskiego przyspiesza działanie peptydów i poprawia jędrność skóry. Zbożowy ferment wraz z czynnikiem nawilżającym chronią ją przed odwodnieniem;

koktail pod oczy- to fuzja 3 peptydów: Hexapeptydu-8, Tetrapeptydu-7 odpowiedzialnego za ujędrnienie delikatnej skóry wokół oczu i Dipeptydu-2 wygładzającego skórę. Wśród składników aktywnych znajdują się także ekstrakt z kawy (działanie antyoksydacyjne) i hesperydyna (poprawa napięcia skóry).

