Patelnia jest niezastąpiona przy smażeniu, to świetnie sprawdza się również w innych kuchennych wyzwaniach. Wszystkim miłośnikom gotowania polecamy zakup kilku patelni, z przeznaczeniem do konkretnych potraw. Koniecznie też zwróć uwagę na powłokę i jej rodzaje. Czy warto wybrać z powłoką non-stick (zapobiegającą przywieraniu) – i jeśli tak – to jaką? A może żeliwną lub emaliowaną? Jeśli ilość technologii przyprawia cię o ból głowy, zapoznaj się z naszym przewodnikiem!

Dobra patelnia, czyli jaka?

Chętnie eksperymentujesz w kuchni? Zapoznaj się ze specyfikacją patelni, aby wybrać te naczynia, które przydadzą się podczas przygotowania potraw tradycyjnych oraz tych bardziej nowoczesnych.

Najpopularniejsze (bo najtańsze) są patelnie z cienkiego aluminium. Bardzo szybko się nagrzewają, a przy tym są bardzo lekkie, co ułatwia operowanie nimi w kuchni. Jednak pod wpływem wysokich temperatur, patelnie te szybko odkształcają się, a powłoka, która ma zapobiegać przywieraniu, jeśli w ogóle jest, to bardzo szybko ulega zniszczeniu i to co smażymy ma bezpośredni kontakt z metalem, a to już może być szkodliwe. Kolejnym rodzajem są patelnie żeliwne. Ze względu na swoją wytrzymałość zniosą wiele kuchennych eksperymentów. Powoli się nagrzewają, ale jednocześnie długo trzymają ciepło, co jest ich zdecydowanym atutem. Sporym minusem jest jednak ich waga. Są ciężkie, co o ile w przypadku garnków jest jeszcze do zaakceptowania, to w przy patelniach – kompletnie niepraktyczne. Rozwiązaniem są naczynia z markowymi powłokami Teflon™ To dobry wybór dla tych, którzy w kuchni spędzają nieco więcej czasu. Pamiętaj, że zakup dobrej jakości patelni spowoduje, że posłuży ci wiele lat. Wróćmy jednak do materiału, z którego wykonany jest korpus naczynia. Naszą uwagę zwracają zwłaszcza patelnie z grubego prasowanego lub odlewanego aluminium oraz z wysokiej jakości stali nierdzewnej. W czym tkwi ich sekret? Zdecydowanie w trwałości i odporności na deformację .

Smażenie nie zawsze jest zdrowe, dlatego warto zwrócić uwagę na materiał, który pokrywa powierzchnię naszej patelni. Ma on bezpośredni kontakt z jedzeniem, więc wybór musi być przemyślany. Powłoki mogą być: tytanowe (mieszanka PTFE i titanium), ceramiczne (czyli emaliowane) lub tzw. „ceramiczne” z dodatkową funkcją non-stick (czyli głównie mieszanka ceramiki i silikonu) oraz powłoki wykonane na bazie PTFE. Tytanowe mają podobne właściwości do tych z PTFE jedzenie do nich nie przywiera i są odporne na zarysowania. Ich wadą jest dość wysoka cena. Ceramiczne z kolei są bardziej wytrzymałe na przegrzanie i spalenie, ale szybko tracą właściwości non-stick, a uszkodzone fragmenty szkliwa po zdrapaniu/odpryśnięciu mogą być drażniące dla przewodu pokarmowego. Najlepiej sprawdzonym rozwiązaniem są patelnie z oryginalną powłoką marki TeflonTM, które są wyjątkowo odporne na przywieranie. Przygotujesz dania zdrowo, szybko i smacznie. Bez wątpienia ich zaletami są także bezpieczeństwo (m.in. atesty europejskich i amerykańskich niezależnych instytucji), bardzo wysoka jakość oraz wytrzymałość, która powoduje, że na długo zachowują cechy użytkowe. Chropowata warstwa podkładowa odpowiada za trwałość powłoki. Wytrzymała warstwa środkowa zapewnia wyjątkową odporność na zadrapania i ścieranie. Natomiast unikalna warstwa wierzchnia gwarantuje nieprzywieranie i łatwe czyszczenie naczyń.

Łatwiejsze gotowanie za każdym razem

Nieprzywierające powłoki Teflon sprostają kuchennym wizjom każdej z nas. Dla tych, którzy gotują na co dzień polecamy TeflonTM Classic lub TeflonTM Xtra. Jeśli w kuchni lubisz eksperymentować, a codzienne gotowanie sprawia ci przyjemność, idealnym wyborem będzie TeflonTM Select o podwyższonej trwałości i odporności. Najwyższej klasy powłoki to Teflon™ PlatinumPlus i innowacyjny Teflon™ Profile. Są na tyle odporne na zarysowania, że pozwalają na użycie podczas smażenia metalowych akcesoriów kuchennych. Wszystkie typy powłok Teflon™ zapewniają swobodne mieszanie się składników na patelni, dzięki czemu możesz gotować zdrowo, i dodawać tłuszcz jedynie do smaku. To dodatkowy plus przy przygotowywaniu dietetycznych dań. Nieprzywierająca powłoka pozwoli na zachowanie wyjątkowego aromatu i smaku potraw. Warto dodać, że patelnie i inne naczynia z powłoką Teflon™ możesz bez obaw podgrzewać w piekarniku i w kuchenkach mikrofalowych (o ile pozwoli na to konstrukcja pozostałych elementów naczynia – np. żaroodporny, metalowy lub odczepiany uchwyt).

Jak dbać o patelnie z powłoką TeflonTM?

Jeśli przeraża cię utrzymanie tych naczyń w dobrym stanie to… nie masz się czym martwić! Nieprzywierająca powierzchnia ułatwia nie tylko przyrządzanie posiłków, ale również czyszczenie naczyń. Bez nadmiernego wysiłku zachowasz ich potencjał. Wynika to z wysokiej wytrzymałości. Aby uniknąć ewentualnych zarysowań stosuj plastikowe lub drewniane narzędzia. Pamiętaj, żeby nie kroić nożem bezpośrednio po powierzchni naczynia. Po każdym użyciu wystarczy umyć naczynie gorącą wodą z detergentem. Z reguły wystarczy gąbka lub zwykła ścierka, aby doczyścić patelnię. Proste, prawda?

Jeśli marzysz o nowej patelni (lub dwóch), chyba już ułatwiłyśmy ci wybór :)

Materiał powstał we współpracy z marką Teflon™