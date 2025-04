Parownica do ubrań to świetna alternatywa dla standardowego żelazka, czasem jednak zakup tego urządzenia rodzi pewne obawy, że nie spełni oczekiwań. Marka Russell Hobbs uważnie przyjrzała się wielu aspektom pracy z żelazkiem i wszystkie jego zalety przeniosła do poręcznego i superwygodnego urządzenia Steam Genie 2 w 1.

Parownica wyposażona jest w ceramiczną stopę o dużej powierzchni. Jej kształt zaprojektowany jest na wzór standardowego żelazka, dzięki czemu dociera do trudno dostępnych miejsc, takich jak mankiety, przestrzeń między guzikami czy kołnierze koszuli. Parownica od Russell Hobbs świetnie zastępuje żelazko, dzięki mocy 1700 W urządzenie radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zagnieceniami. Jego niewątpliwą zaletą jest także dopasowanie temperatury do grubości i jakości materiału, technologia jednej temperatury pozwala na bezpieczne prasowanie różnych tkanin bez ryzyka uszkodzenia ubrania.

Prasowanie dla wielu osób kojarzy się ze stresem związanym z wysoką temperaturą, lękiem przed uszkodzeniem ubrania czy zabrudzeniami, które często nieodwracalnie rujnują nasze ulubione rzeczy. Dla wszystkich tych, którzy nie znoszą wyciągania deski do prasowania, lub zwyczajnie nie mają na to przestrzeni Steam Genie 2 w 1 jest idealnym rozwiązaniem. Warto dodać, że można też prasować w poziomie jak tradycyjnym żelazkiem.

Parownica od Russell Hobbs to także doskonała inwestycja dla osób, które często żyją w biegu. Prawda jest taka, że mało kto z nas ma czas na sesję prasowania rzeczy tuż po zdjęciu z suszarki. Czasem, gdy do wyjścia dzielą nas minuty, każda z nich jest na wagę złota. Steam Genie 2 w 1 nagrzewa się ekspresowo, wystarczy 60 sekund i urządzenie jest gotowe do pracy. Zbiornik z wodą mieści 150 ml, co pozwala na prasowanie przez 7 minut bez przerwy. W tym czasie urządzenie poradzi sobie z niejednym zagnieceniem i ubranie będzie gotowe do założenia.

Jak często zdarza się, że chcemy założyć ulubioną rzecz, a ona nie wygląda zbyt „wyjściowo”? Nie ma już czasu, aby ją wyprać i wysuszyć, a czas nagli. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi parownica Steam Genie 2 w 1. Usuwa do 99% bakterii w ciągu 60 sekund (1). Ubranie w ciągu kilku minut zyskuje na świeżości i jest pozbawione nieprzyjemnych zapachów.

Dodatkową zaletą urządzenia jest jego wielofunkcyjność. Dla pełnego komfortu użytkowania i poszerzenia funkcji parownica została wyposażona w wymienne nakładki. Świetnie poradzi sobie z odświeżeniem tapicerki, zasłon czy usunięciem sierści pupila z mebli.

Wymiana klasycznego żelazka na parownicę od Russell Hobbs to prawdziwy game changer. Pokochają je nie tylko zabiegani, lecz także alergicy, czy właściciele zwierząt. Prasowanie w końcu stało się gładkie, przyjemne i bezstresowe. To niewielkie, poręczne urządzenie zmienia codzienne prasowanie nie do poznania.

(1) 2 rodzaje bakterii na 3 powierzchniach. Przetestowane laboratoryjnie.

(1) 2 rodzaje bakterii na 3 powierzchniach. Przetestowane laboratoryjnie.

