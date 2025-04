Mówi się, że nie powinnyśmy oszczędzać na jedzeniu - to ważne dla naszego zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Prawda jest jednak taka, że hasło to często wykorzystujemy w taki sposób, że kupujemy dużo i tym samym dużo marnujemy...

Poznaj 5 sposobów, które pozwolą ci nie wydawać zbyt dużo pieniędzy na jedzenie bez konieczności rezygnowania z ulubionych potraw oraz smakołyków!



1. Kupuj warzywa i owoce sezonowe

Na bazarkach i stoiskach warzywnych w supermarketach możesz już dostać świeże, aromatyczne i niezwykle zdrowe warzywa i owoce sezonowe. Kilogram młodej marchwi to w tym momencie koszt maksymalnie 3 zł, ziemniaków - 2 zł itd. Myślisz, że nie da się wyczarować z tych warzyw nic smacznego? Grubo się mylisz. Zarówno marchewka jak i ziemniaki nadają się na zapiekanki, zupy czy do sałatek! Przejdź się do tych działów a na pewno wymyślisz tanią i ciekawą potrawę!



2. Kupuj zamienniki droższych produktów

Ciężko czasem przeskoczyć przyzwyczajenia i zrezygnować z od dawna kupowanego, droższego i markowego produktu. Nie ma jednak co załamywać rąk. Bradzo często te same firmy, które sprzedają swoje produkty pod znaną marką produkują również jedzenie dla dyskontów. Sprzedają je wówczas pod tzw. nazwą własną, czyli firmowym produktem dyskontu. Jest to często tańsze, a tak samo wartościowe rozwiązanie dla konsumenta.

Sprawdź więc zatem informacje o firmie produkującej dany przysmak. Następnie porównaj skład produktu markowego i tego sprzedawanego pod nazwą własną. Prawdopodobnie nie różnią się zbyt mocno. Możesz zatem włożyć do koszyka tańszy produkt.



3. Sama przyrządzaj posiłki do pracy

To chyba największe wyzwanie. Samodzielne przygotowywanie posiłków do pracy może jednak przynieść spore oszczędnościowe efekty. Jedząc obiad w pracy płacisz z reguły ok. 15-30 zł. Czy wiesz, ile posiłków jesteś w stanie przygotować za tę samą kwotę w domu? Przynajmniej 3! Wszystko zależy od twojej inwencji oraz tego, co najbardziej ci smakuje. Do dzieła!

4. Zrób dokladną listę zakupów

I koniecznie wykreśl z niej rzeczy niepotrzebne lub takie, które możesz zastąpić innymi produktami. Nie daj się również skusić promocjom, a jeżeli już uznasz, że dany produkt jest ci niezbędny koniecznie sprawdź, czy przecena jest prawdziwa i jak to się ma do cen w innych sklepach.



5. Jedz sensowie

Bardzo często powodem wydawania zbyt dużej ilości na jedzenie jest fakt, że nie zastanawiamy się za bardzo nad naszymi nawykami żywieniowymi. Mamy ochotę na ciasta, kupujemy ciastka, lody - sięgamy do sklepowej zamrażarki i tak w nieskończoność. Trzymając się odpowiednio zbilansowanej diety nie tylko utrzymamy odpowiadnią wagę ciała, ale zauważymy również spore oszczędności w naszych portfelach.



A wy jakie macie sposoby na oszczędzanie?