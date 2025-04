Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu gotówkowego?

Nie musisz już wybierać się do doradcy kredytowego, pytać o oferty w bankach lub porównywać papierowych ulotek z warunkami otrzymania pieniędzy. Dzięki rozwojowi internetu ratę kredytu gotówkowego policzysz przy użyciu kalkulatora kredytowego bez wychodzenia z domu. Co ważne, narzędzia takie jak Bankier SMART umożliwiają sprawdzenie również ofert innych produktów finansowych.

Kalkulator rat kredytów Bankier SMART agreguje oferty wszystkich największych banków w Polsce. Dzięki niemu można się zapoznać z warunkami takimi jak:

oprocentowanie;

maksymalna kwota, o którą można się ubiegać;

minimalny i maksymalny okres kredytowania;

ewentualna prowizja od udzielenia kredytu;

rzeczywista kwota do spłaty.

Wszystkie informacje podane są w czytelny sposób, a rata do spłaty jest dodatkowo wyszczególniona. Pamiętać jednak trzeba, że to wyłącznie orientacyjna kwota. Na ratę kredytu gotówkowego składa się jeszcze wiele innych zmiennych. Część z nich dotyczy kwestii prywatnych, przez co ostateczną kwotę do spłaty może obliczyć wyłącznie pracownik banku. Dlatego też po kliknięciu przycisku Dalej wyświetla się formularz kontaktowy, w którym można zostawić m.in. swój numer telefonu dla doradcy kredytowego z wybranego banku.

Z czego składa się rata kredytu gotówkowego?

Ilość zmiennych decydujących o racie kredytu gotówkowego jest na tyle duża, że nie sposób podać jej odgórnie. Z tego powodu banki przedstawiają indywidualne oferty. Co więcej, oprócz zawsze pojawiających się w umowach zapisów wpływ na comiesięczną sumę do spłaty miewają także promocje.

Odsetki

Podstawą raty każdego kredytu (nie tylko gotówkowego) jest kapitał, czyli kwota pożyczona od banku. Przekazanie jej na rzecz wnioskodawcy wiąże się jednak z kosztem, jaki ponosi kredytodawca w związku z oddaniem swoich pieniędzy na dłuższy okres. Oprócz tego banki, jako podmioty komercyjne, udzielają kredytów, by mieć z nich zysk. Z tych powodów osoba, która wzięła daną sumę, spłaca m.in. odsetki, czyli kwotę za używanie pieniędzy należących do ich właściciela, czyli banku.

Marża i prowizja

Odsetki dolicza się w każdym banku. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku marży, którą uwzględnia tylko część z nich. Niekiedy banki do sumy miesięcznej raty dodają również prowizję. Mogą ją dołożyć np. za uruchomienie procedury przyznania kredytu oraz wydanie klientowi pozytywnej decyzji. By zachęcić osoby do skorzystania z konkretnej oferty, czasem obniża się ratę właśnie o koszt prowizji. Z racji tego, że warunki takiej promocji zależą wyłącznie od banku, tej dodatkowej opłaty można uniknąć w ogóle lub regulować obniżone raty przez np. kilka miesięcy.

Ubezpieczenie kredytu

W tym przypadku także nie ma reguły, co do obowiązku jego wykupienia. W zależności od oferty bank może wcale nie uwzględnić dodatkowej polisy, wzięcie jej pozostawić w gestii klienta lub zobowiązać do podpisania takiej dodatkowej umowy. Ostatnia możliwość dotyczy przede wszystkim kredytów gotówkowych zaciąganych na dłuższy okres. Bank może wymagać zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych w wieloletniej perspektywie czasowej okoliczności takich jak utrata pracy przez wierzyciela. W razie braku środków kredyt spłaca ubezpieczalnia.

Długość umowy i rodzaj rat

O tym, ile ostatecznie będzie wynosić rata kredytu gotówkowego, decyduje ponadto długość umowy. Na mniejsze kwoty do spłaty mogą liczyć osoby, które podpisały umowę na dłuższy czas. Innymi słowy, zobowiązanie zaciągnięte np. na 5 lat będzie co miesiąc kosztować mniej niż w przypadku umowy zawartej na 4 lata. Nie jest to jednak aż tak prosty mechanizm. Kolejny czynnik uwzględniany przez banki to rodzaj rat. Stałe są wyższe, ale nie podlegają wahaniom związanym m.in. ze zmianami wysokości stóp procentowych. Zmienne z czasem kosztują coraz mniej, ale też niespodziewanie mogą wzrosnąć wskutek zmian polityki Narodowego Banku Polskiego.

Terminowość spłaty kredytu

Oprócz kredytów z ratami stałymi lub zmiennymi istnieją także oferty mieszane. Zazwyczaj w takim przypadku klient najpierw przez ustalony czas spłaca niezmienną kwotę, a później malejącą. Czasem pozwala spłacić to cały kredyt wcześniej. Nie zawsze jednak warto to robić. Wszystko, ponownie, zależy od warunków umowy. Niektóre banki mogą za to doliczyć dodatkową opłatę. Tak samo dzieje się również w przypadku złożenia wniosku o wydłużenie okresu kredytowania lub obniżkę wysokości rat.

Czynniki indywidualne

Pozostałe kwestie wpływające na kwotę do spłaty to dochody, rodzaj zatrudnienia (czyli na etat, zlecenie lub własnej działalności gospodarczej) oraz czas pozostały do końca umowy z pracodawcą lub praca na czas nieokreślony. Wpływ na pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu i późniejszy koszt rat może mieć też sytuacja rodzinna, w tym liczba osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do wzięcia kredytu gotówkowego?

Warunki i formalności, których należy spełnić, by dostać kredyt, różnią się nieco w przypadku każdego banku. Najważniejsze z nich są jednak wspólne. O pieniądze może się ubiegać osoba pełnoletnia legitymująca się obywatelstwem polskim. Z tego powodu załącznikiem do umowy jest kserokopia dowodu osobistego. Zdarza się, że jego autentyczność trzeba potwierdzić drugim dokumentem, np. paszportem.

Oprócz tego klient powinien przedstawić dokument potwierdzający źródło dochodu, którym może być umowa o pracę lub pasek emerytury. Na koniec pozostaje wypełnić wniosek kredytowy zgodnie z instrukcją. Co ważne, pieniądze nigdy nie są wypłacane w gotówce. Środki otrzymuje się przelewem, a więc trzeba mieć konto w banku.