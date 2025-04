Co byś zrobiła, gdyby twój agent ubezpieczeniowy zapytał cię o stan cywilny? No jak to co? Grzecznie byś odpowiedziała, bo przecież kto jak kto, ale agent, który ubezpiecza twoje życie i zdrowie może, i powinien wiedzieć o tobie wszystko (lub prawie wszystko). Podczas gdy ty nieświadomie podajesz swoje dane, on wylicza kwotę składki OC. Co bierze pod uwagę? Mocno się zdziwisz!

OC 2017 - zobacz, ile zapłacisz za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu wielkości polisy OC?

Zanim otrzymasz informację o wysokości składki polisy OC, twój agent dokładnie przeanalizuje wszystkie ważne informacje o tobie. Zobacz, co weźmie pod uwagę:

stałe zameldowanie właściciela pojazdu – osoby mieszkające w większych miasta mogą płacić wyższe OC, bo w metropoliach łatwiej jest o wypadek,

markę i model pojazdu,

pojemność silnika,

wiek właściciela oraz współwłaściciela i czas, od którego kierowca ma prawo jazdy – w tym wypadku znaczenie ma doświadczenie,

przebieg ubezpieczenia, czyli potocznie tzw. "szkodowość klienta" - jeśli w swojej historii masz sporo szkód, koszt twojego ubezpieczenia będzie większy,

wiek posiadanych dzieci – osoby mające małe dzieci z reguły jeżdżą ostrożniej, więc ich polisa może być tańsza,

płeć,

stan cywilny.

Dlaczego stan cywilny ma znaczenie przy wyliczaniu składki OC?

Jak się okazuje, wg ubezpieczycieli osoby żyjące w pojedynkę, niemające partnera i rodziny, a więc typowi single, są bardziej brawurowi, częściej pozawalają sonie na nieostrożną jazdę, czego konsekwencją jest większa ilość wypadków. Osoby, które mają rodzinę (szczególnie te z małymi dziećmi), są bardziej stateczne, dlatego ich "szkodowość" bywa mniejsza. Płacą też niższe OC.