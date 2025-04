Nie tak dawno w Polsce było głośno o telefonach z Kuby. Na przekręt nabrało się wtedy kilkadziesiąt tysięcy klientów Orange i nju mobile. Tym razem oszuści wydzwaniają na polskie numery - takie przypadkii zgłaszali klienci Orange.

Zwykle dzwonią w nocy, lub dzwonią na tyle krótko, by klient nie zdążył odebrać telefonu.

Próba oddzwonienia kończy się potem wysokim rachunkiem od operatora. Numer, na który oddzwania niczego nieświadomy klient to na ogół połączenie do egzotycznego kraju, czasami numer premium. Koszty nie byłyby może zatrważające, gdyby po 2 sekundach odłożyć słuchawkę, ale naciągacze mają sposoby, by nas dłużej zatrzymać przy telefonie.

Nie oddzwaniaj na numer +236 77 99 06 17

O nowym oszustwie informuje CERT Orange Polska. W ciągu ostatnich dni zgłoszono przypadki połączeń z numeru telefonu +236 77 99 06 17. Prefiks może kojarzyć się z Ciechanowem, ale jest to połączenie z Republiki Środkowoafrykańskiej.

Co powinno zaniepokoić? Gdy dzwoni do nas nieznany numer i chcemy oddzwonić, warto wcześniej policzyć ilość cyfr. Jeśli jest ich dziewięć (lub 11 z prefiksem +48), oznacza to, że dzwoni do nas ktoś z Polski. Większa liczba cyfr lub brak polskiego kierunkowego (+48) powinny wzbudzić naszą czujność. Najlepiej sprawdzić ten numer w internecie lub u operatora.

