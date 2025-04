Na pewno już nie raz miałaś okazję się przekonać, jak ważny jest sprzęt, z którego korzystasz podczas pracy. Ten profesjonalny sprawia, że możesz się skupić na tworzeniu, natomiast kiepski wybija cię z rytmu i zmusza, byś zajmowała się nim, zamiast tym, co masz do zrobienia… Czy szybki, bezgłośny, profesjonalny laptop musi być drogi? Niekoniecznie! Oto nowy ultrabook Huawei MateBook 13 –idealny partner do pracy zdalnej i nie tylko. Jego cena przyjemnie cię zaskoczy.

Reklama

Jeśli jesteś profesjonalistką, która często pracuje zdalnie albo po prostu nie zadowalasz się byle czym nawet w czasie oglądania seriali i innych rozrywek, wybierz sprzęt, który będzie Twoim sprzymierzeńcem, a nie źródłem frustracji. Poznaj nową odsłonę ultrabooka MateBook13 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U, wprowadzaną właśnie na rynek przez Huawei.

Wyświetlacz FullView 2K

Pierwszą rzeczą, którą pokochasz w nowym laptopie jest ekran FullView 2K. Ma proporcje 3:2 i jest otoczony elegancką, bardzo cienką (zaledwie 4 mm!) ramką. Znakomicie odwzorowuje kolory wraz z ich głębią oraz bogactwem odcieni i zapewnia obraz takiej jakości, że bez trudu dojrzysz nawet najdrobniejsze szczegóły.

Co więcej, samodzielnie dostosowuje swoją jasność oraz kontrast do warunków, w jakich pracujesz. Szybko docenisz to rozwiązanie: twoje oczy mniej się zmęczą i będziesz mogła komfortowo korzystać z laptopa zarówno przy biurku czy na kanapie we własnym salonie, jak i w cieniu kawiarnianego parasola, w samolocie czy na rozświetlonej słońcem łące.

Ultralekki, ultracienki

Nie znosisz dźwigać ciężkiej torby? My też nie i to jeden z powodów, dla których polecamy nowego MateBooka 13: jest wyjątkowo lekki (waży zaledwie 1,3 kg), mniejszy od kartki A4 i ultracienki – ma tylko 15 mm grubości. Bez problemu możesz go zabrać w podróż albo po prostu wrzucić do torebki, gdy będziesz miała ochotę popracować w ulubionej kafejce albo w parku.

Choć obudowa jest tak cienka, znalazło się w niej miejsce na dwa porty typu USB-C, wejście typu minijack oraz wydajną baterię o pojemności 41,8 Wh. Ba, to niewielkie, superlekkie urządzenie mieści także podwójne wentylatory Shark Fin 2.0, które sprawiają, że ciepło wytwarzane podczas pracy rozprasza się błyskawicznie. I – co ważne – robią to bardzo cicho.

Huawei Share OneHop i Multi-Screen Collaboration

Nowa wersja MateBooka ma dwie ważne, bardzo przydatne funkcje. Pierwsza z nich, OneHop, umożliwia zbliżeniowe przesyłanie danych między laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. Transfer plików jest prosty i szybki oraz nie wymaga dodatkowych kabli ani połączenia z internetem – w ciągu minuty możesz przenieść między urządzeniami gigabajtowy film czy nawet 500 zdjęć.

Druga funkcja, czyli Multi-Screen Collaboration, umożliwia z kolei współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych – przesuwasz dowolny plik między ekranami i – cyk! – możesz już zapisać go w pamięci drugiego urządzenia. Funkcja ta pozwala także wysyłać SMS z poziomu komputera. Przydaje się to szczególnie przy pracy, kiedy zajęte odpisywaniem na firmowe maile nie musimy odrywać się od pracy, by wysłać z komputera SMS-a do bliskich w sprawie zbliżającego się spotkania urodzinowego.

Włącznik z czytnikiem linii papilarnych

I jeszcze wisienka na torcie: czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania tak sprytnie, że pozwala uruchomić laptop nie tylko bezpiecznie, ale i błyskawicznie: sprzęt jest gotowy do pracy w kilka sekund, więc twoje pomysły nie zdążą ulecieć z głowy, zanim będzie gotowy do pracy.

Wydajne podzespoły w supercenie

Ultrabook pracuje na systemie operacyjnym Windows 10, jest wyposażony w bezgłośny i szybki dysk SSD, nowoczesny układ graficzny Radeon Vega 8 i wielozadaniowy procesor AMD – producent postawił na niego dlatego, że właśnie tego życzyli sobie klienci. Jak na tak zaawansowany technicznie produkt, MateBook 13 kosztuje niewiele. Decydując się na dysk o pojemności 256 GB, zapłacisz 2999 zł, natomiast wybierając pojemność 512 GB, 3199 zł.

Skorzystaj z przedsprzedaży



Jeśli zdążysz skorzystać z przedsprzedaży (możesz to zrobić do 12 lipca w sklepach Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, a także w oficjalnym sklepie internetowym marki – huawei.pl.), możesz liczyć na atrakcyjne dodatki: eleganckie etui i myszkę bezprzewodową, każdy za złotówkę.

Regularna sprzedaż nowego laptopa Huawei ruszy 13 lipca.

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei.