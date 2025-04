Dzięki ich innowacyjnemu składowi, już po krótkim cyklu prania w 30°C, możesz być pewny, że Twoje ubrania będą idealnie czyste i świeże. Dzięki efektowi Fairy produkty skutecznie radzą sobie nawet z najtrudniejszymi, tłustymi plamami.

Jesień to czas, kiedy wieczory spędzamy w cieple naszych domów, w otoczeniu bliskich. To także pora, kiedy przygotowujemy pyszne, trochę bardziej tłuste i cięższe dania, a wspólne gotowanie wraz z całą rodziną staje się wyjątkowym rytuałem. Dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i czystość po takich spotkaniach, marka Vizir przedstawia swoją nowość – Vizir Platinum +Fairy Efekt.

Jesień obfituje w okazje, które zapraszają nas do kuchni. Już 20-go października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni - świetna okazja, by pokazać swoje umiejętności kulinarne albo zaprosić do zabawy dzieci. Przygodę z gotowaniem mogą zacząć od prostych dań. Pesto bazyliowe wg przepisu Ani Starmach idealnie nadaje się na tą okazję. Także Światowy Dzień Makaronu, który obchodzimy 25-go października, to doskonały czas by zaprosić do kuchni całą rodzinę. Dzięki różnorodności kształtów i rodzajów, makaron pozwala nam eksperymentować w kuchni, tworząc dania, które przynoszą radość i satysfakcję. Przygotowując się do świętowania tego wyjątkowego dnia (i nie tylko), warto mieć pewność, że nasze ubrania będą prezentować się równie doskonale, jak przygotowane przez nas potrawy. Odkryj siłę czystości wraz z Vizir Platinum +Fairy Efekt i celebruj te piękne kulinarne chwile bez obaw o (tłuste) plamy!



Doskonałe usuwanie 100% tłustych plam



Unikalna formuła nowych produktów została specjalnie opracowana, aby nie tylko zapewnić higieniczną czystość Twoich ubrań, lecz także zapewnić im usunięcie wszystkich plan, w tym tych najtrudniejszych ze 100% tłuszczu. Dzięki zastosowanym innowacjom, kapsułki do prania rozpuszczają się już w zimnej wodzie a ich składniki przenikają włókna tkanin, usuwając nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Nie musisz już martwić się o tłuste plamy na ulubionych ubraniach - teraz możesz być pewny, że Vizir Platinum PODS® +Fairy Efekt sprostają nawet największym wyzwaniom w kwestii czystości i świeżości Twoich ubrań. Proszek do prania Vizir Platinum +Fairy Efekt dzięki specjalnej formie drobnego pudru, idealnie rozpuszcza się już w zimnej wodzie, nie zostawiając białych smug na ubraniach.

Pranie w niskich temperaturach z korzyścią dla wszystkich

Przez zastosowanie innowacyjnej technologii w produktach Vizir Platinum +Fairy Efekt możesz osiągnąć idealne rezultaty prania już w zimnych, 30-stopniowych cyklach. W przypadku prania w pralce aż 60% śladu węglowego powstaje w fazie użytkowania. Dzięki obniżeniu temperatury prania, oszczędzisz energię elektryczną, która zostałaby zużyta przy podgrzewaniu wody. Gdyby wszyscy w Europie obniżyli temperaturę prania z 40°C do 30°C, moglibyśmy zaoszczędzić nawet 3,5 miliona ton CO₂ rocznie. To nie tylko korzyść dla Twojego portfela, ale też dla naszej planety.

Skuteczne pranie w zimnej wodzie nigdy nie było tak proste jak z Vizir Platinum +Fairy Efekt.

Szybkie cykle prania bez kompromisów

Teraz nie musisz wybierać między jakością prania a oszczędnością czasu. Dzięki produktom Vizir z efektem Fairy, Twoje ubrania będą czyste i świeże, nawet jeśli wybierzesz krótsze cykle prania. Nowa formuła działa sprawnie i skutecznie, oczyszczając włókna tkanin, niezależnie od czasu prania. Ponadto, korzystając z kapsułek Vizir Platinum PODS® +Fairy Efekt w krótkich cyklach prania, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia energii, co ma pozytywny wpływ na środowisko. To wybór, który łączy w sobie funkcjonalność z odpowiedzialnością za naszą planetę. Oszczędź czas, zachowując doskonałą jakość czyszczenia, i zyskaj swobodę, by skupić się na tym, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie.

Teraz jesienny czas spędzony na gotowaniu z rodziną może być pełen beztroski i radości. Dzięki produktom Vizir Platinum +Fairy Efekt nie musisz obawiać się plam na ubraniach, nawet te tłuste zostaną perfekcyjnie wyczyszczone. Nowe warianty produktów Vizir do wyboru:

• Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® +Fairy Efekt, do białych i jasnych tkanin

• Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® +Fairy Efekt, do kolorów

• Proszek do prania Vizir Platinum +Fairy Efekt, do białych i jasnych tkanin

W tym roku Vizir zdobył prestiżowy tytuł Superbrands, potwierdzając swoją pozycję jako marka najwyższej jakości. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi dowód na niezrównane osiągnięcia i zaufanie, jakim marka Vizir darzona jest przez polskich konsumentów.

Więcej informacji o Vizir dostępnych jest na stronie.

Przepis na pesto z bazylii Ani Starmach

Gnocchi z zielonym pesto z prażonymi orzechami pinii, płatkami parmezanu i pomidorami concasse

Składniki:

500g Gnocchi

1,5 l osolonej wody

100 g orzeszków piniowych

140 g parmezanu w kawałku

2 pomidory malinowe średniej wielkości

1 duża świeża bazylia

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka soku z cytryny

100 ml oliwy z oliwek

Szczypta soli

Szczypta pieprzu

Sposób przygotowania:

- Rozgrzać patelnię, wrzucić na nią orzeszki piniowe i prażyć aż delikatnie się zarumienią. Odstawić do całkowitego ostudzenia.

- Po wystygnięciu odłożyć garść orzeszków, a resztę przełożyć do naczynia od blendera.

- Dodać oliwę z oliwek, drobno pokrojoną bazylię, 100 g startego na tarce parmezanu, posiekany czosnek oraz świeżo wyciśnięty sok z cytryny.

- Zmiksować blenderem na jednolity sos. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Jeśli sos jest za gęsty można dodać więcej oliwy, a jeśli sos jest za rzadki więcej bazylii, orzeszków lub parmezanu.

- Pomidory pokroić na ćwiartki i usunąć nasiona. Następnie, oczyszczone cząstki pokroić na równą kostkę. Odłożyć do miseczki.

- Pozostały parmezan delikatnie zetrzeć za pomocą obieraczki do warzyw, tworząc cienkie i długie płatki.

- Zagotować wodę z solą, wrzucić gnocchi i gotować do momentu wypłynięcia na powierzchnię.

- Na patelni połączyć gnocchi z sosem pesto.

- Danie podawać z pomidorkami concasse, posypane płatkami z parmezanu i prażonymi orzeszkami pinii.

Smacznego!