W najnowszej kolekcji Back to School dla dzieci, znajdują się buty, kapcie, plecaki i akcesoria światowych marek sportowych m.in. adidas, Reebok, Champion, Vans, Puma, Kappa i New Balance, a także uwielbianej, rodzimej marki Sprandi. Najmłodsi na pewno zwrócą uwagę na swoich ulubionych bohaterów z bajek, takich jak Mickey&Friends, Frozen, Spiderman, Ninjago czy Peppa Pig.

Kolekcje są już dostępne w CCC, w cenach, które z pewnością zadowolą rodziców! Plecaki już od 59,99 zł, buty już od 39,99 zł! Powrót do szkoły to nie lada wyzwanie, również dla rodziców! Do listy szkolnych zakupów warto dodać odpowiednie buty i plecak, które zapewnią wygodę i bezpieczeństwo podczas dni pełnych nauki i zabawy. Eleganckie stylizacje na pierwszy dzień szkoły świetnie uzupełnią lakierowane mokasyny, półbuty lub baleriny dla dziewczynek, w tym skórzane modele marki Lasocki! A na zmianę? Wygodne buty sportowe z białą podeszwą, które sprawdzą się podczas codziennych zajęć, jak również lekcji wf. Do tego worek na buty w ulubionym kolorze i voilà!

Dla najmłodszych idealnie będą buty na rzepy lub wsuwane, a bohaterowie z bajek sprawią, że na ich twarzach pojawią się uśmiechy. Dziewczynki nie przejdą obojętnie obok Elsy i Anny z „Krainy Lodu” czy Minnie Mouse Disneya, a uwagę chłopców na pewno zwrócą Spiderman i Batman. Nie zabrakło też Pokémonów oraz ulubienicy wszystkich dzieci, czyli Świnki Peppy i jej młodszego brata Georga!

Starsze dzieci docenią modne marki sportowe, takie jak adidas, Reebok, Champion, Sprandi, Vans, Puma, Kappa czy New Balance, które dodadzą im animuszu. Dzięki wieloletniej obecności na rynku ich produkty wyróżniają się nie tylko ponadczasowym designem, ale również nienaganną jakością wykonania.

Szeroka oferta plecaków i akcesoriów zadowoli zarówno rodziców jak i dzieci. Podczas wyboru plecaka warto zwrócić uwagę m.in. konstrukcję – szerokie szelki czy usztywnione plecy, które zapobiegną wadom postawy. Odpowiednio dobrany rozmiar zapewni wystarczająca ilość miejsca na wszystkie szkolne niezbędniki, a funkcjonalne kieszenie i przegródki pomogą w utrzymaniu porządku i dobrej organizacji.

W tak obfitej ofercie każdy uczeń znajdzie buty i plecak, które podkreślą jego indywidualny styl. Szeroka gama wzorów i kolorów, od stonowanych beży i szarości po tęczowe aplikacje inspirowane ulubionymi bajkami.

To nie koniec dobrych wiadomości! Oprócz szerokiej oferty obuwia, plecaków i akcesoriów na rozpoczęcie roku szkolnego mamy również SUPER promocję! Przy zakupach dla całej rodziny, czwarty produkt jest ZA DARMO! Im większe zakupy, tym większy rabat! -25% na drugi produkt, -50% na trzeci i aż -100% na czwarty – tak działają MULTIZAKUPY w CCC! Oferta obowiązuje na wszystko do 30 września. Rabaty wewnątrz oferty nie łączą się ze sobą, zniżka zostanie udzielona na najtańszy produkt.

Buty, plecaki i szkolne akcesoria dostępne są w salonach CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji mobilnej.